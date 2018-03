Wenige Wochen vor Weihnachten brachte die NÖN den Fall des kleinen Lukas (3) ins Rollen. Dieser kam im Jahr 2014 per Notkaiserschnitt zehn Wochen zu früh auf die Welt. Bereits am dritten Tag kämpfte er mit beidseitigen Gehirnblutungen sowie einer Blutvergiftung. Sein Zustand war kritisch, der Kleine bewies sich aber als Kämpfer. Allerdings leidet Lukas auch knapp vier Jahre nach dem Vorfall an einer Störung der Motorik. Bisher kann er weder sitzen noch stehen oder gehen. Lukas Oma wandte sich mit der Bitte um Unterstützung an die NÖN. Der Wunsch: Spenden für eine Delfin-Therapie, die die Situation des Jungen verbessern würde.

Von der Angelegenheit bekam die Tirolerin Iris Moser-Spitzenstätter Wind und sie wollte den Ybbser im Rahmen ihres Projektes „With a Dolphinsmile“ kennenlernen.

Ein gemeinsames Treffen der Familie mit der Projektleiterin in Tirol brachte nun die Gewissheit, dass Lukas gut in das Projekt passen würde und damit ist auch eine 23-tägige Delfintherapie in Mexiko fix. „Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase starten wir direkt mit der individuellen Therapie“, erzählt Moser-Spitzenstätter. Der Fall des Ybbser Jungen ist auch der Grund, warum die Tirolerin künftig einen Verein gründen will, um dort, einmal im Jahr, einer österreichischen Familie die Chance auf eine tiergestützte Therapie bieten zu können.

Um die Kosten für die Familie weiterhin gering zu halten, konnte in Cozumel (Mexiko) auch der Manager des Iberostar Cozumel überzeugt werden, der Familie für den Aufenthalt einen ganz speziellen Preis zu machen.