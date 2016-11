Die Entscheidung ist gefallen: Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) wird die Ausbildung im Pflegebereich am Standort der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in der Ybbser Burg mit 2019 auslaufen lassen. Nach diesem Zeitpunkt wird es demzufolge in Ybbs keine Ausbildung mehr geben, ein neuer Jahrgang wird nicht mehr aufgenommen.

Beim KAV betont Pressesprecher Christoph Mierau, dass dieser Beschluss keine Auswirkungen auf das Therapiezentrum Ybbs und das psychiatrische Krankenhaus haben.

851 Schüler absolvierten Ausbildung

Die Ausbildung in den Pflegeberufen wird zukünftig in Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, dafür ist ein FH-Abschluss nötig, untergliedert. „Aufgrund der örtlichen Entfernung und der Größe der Schule ist eine Zulassung zu diesem Ausbildungssystem nicht vorgesehen“, stellt Mierau klar.

Derzeit werden am Ybbser Standort 94 Personen ausgebildet. Seit der Gründung der Bildungsstätte im Jahr 1966 absolvierten 851 Schüler die Ausbildung. Insgesamt sind neun Mitarbeiter von der Schließung betroffen, sie haben aber eine Arbeitsplatzgarantie beim KAV.

