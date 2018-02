Maskenparade am Turnerball .

Gute Laune, geniale Masken sowie Musik und Halligalli: Das war beim Highlight des Ybbser Faschings, dem Turnerball des Turnvereines 1885, am Samstag in der Stadthalle Programm. Die Besucher ließen sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kostümkreationen einfallen, um den Ball zu einem ganz besonderen Event zu machen.