Genau 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt wird der deutsche Kabarettist Michael Mittermeier am 23. und 24. April auch bei der 30. Ybbsiade auf der Bühne stehen.

NÖN: Sie kommen mit Ihrem neuen Programm „Lucky Punch – Die Todes- Wuchtl schlägt zurück“ zur Ybbsiade. Was dürfen sich die Mittermeier-Fans erwarten?

Michael Mittermeier: Entschuldigung, aber der Untertitel sagt schon alles: ein Programm mit Todes-Wuchtln. Es ist klassische Stand-up-Comedy in ihrer ureigensten Form – ohne Regeln. Außerdem liegen in Österreich die Wuchtln ja auf der Straße.

Wuchtl ist ein klassischer österreichischer Begriff. Ist es eine Hommage an das österreichische Publikum?

Es ist eine Hommage an Österreich. Ich finde Wuchtl ist das schönste Wort für eine Pointe. Das lustige ist, dass den Titel in Österreich alle „leiwand“ finden und in Deutschland alle amüsiert sind. Die Deutschen lachen beim Titel, sie wissen aber nicht, warum. Das ist schön: Lach, und denk nicht nach, warum du lachst.

„In irgendwelchen bunten Kellern verhandelt in Österreich gerade Jesus mit der dunklen Seite der Macht.“

Michael Mittermeier, Kabarettist

Was ist die Idee hinter dem Programm?

Der Titel ist angelehnt an Bruce Lees „Die Todeskralle schlägt zurück“. Übrigens der einzige Film, wo Chuck Norris verloren hat. Und das, obwohl Chuck Norris der Einzige ist, der sowohl den Gluten-Ork als auch Donald Trump besiegen könnte. Vielleicht ist das die Idee dahinter.

Sie gelten als politischer Kabarettist. Was bietet Österreich für Sie?

In Österreich liegen die Wuchtln auf der Straße wie Früchte auf den Bäumen. So wie die Frutarier bin ich aber auch ein Wuchtarier und hebe nur auf und pflücke nicht.

Was liegt gerade am Boden?

Wir haben in Österreich eine ganz schräge Situation. In irgendwelchen bunten Kellern, also nicht den bösen Kellern, verhandelt Jesus mit der dunklen Seite der Macht. Die Frage ist: Sollen wir uns blau saufen oder rot ärgern? Während wir in Deutschland täglich über den Verhandlungsstand der Jamaika-Koalition lesen, verrät der neue Adabei-Kanzler Kurz nichts. Kurz liegt im Wasser mit Schwimmgürtel und es wird probiert, wie viele Styropor man rausnehmen kann, bevor man untergeht. Und erst dann starten die Verhandlungen und die werden sicher zäh.

Das gesamte Interview und die Erfahrungen von Mittermeier an seinen ersten Auftritt vor 20 Jahren bei der Ybbsiade sowie der Schaffensprozess zum neuen Programm lesen Sie in der aktuellen Melker NÖN.