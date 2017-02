Bereits im Dezember war eine Delegation aus Ybbs nach Nürnberg gereist, um im Rahmen einer Tourismusmesse bei Reedereien Werbung für die Stadt an der Donau zu machen. Da die Schiff-Anlegestellen in Melk und Spitz am Limit sind, versucht die Stadtgemeinde in dieses Vakuum vorzustoßen und mehr Touristen in die Stadt zu locken. „Wir haben insgesamt 17 Briefe von Reedereien bekommen. Auch erste Gespräche wurden bereits geführt“, informiert SP-Bürgermeister Alois Schroll.

"Haben Kunst und Kultur als Stärke"

Um die Kreuzfahrtschifffahrtsgesellschaften zu überzeugen, ab 2018 auch in Ybbs Halt zu machen, lädt Schroll auch die Wirtschaftsbetriebe und Kulturschaffenden zum Mitmachen ein. „Wir haben die Kunst und Kultur als Stärke. Unsere Vorstellung in Nürnberg kam sehr gut an“, zeigte Schroll damals einigen Reedereien, welche Möglichkeiten im Rahmen eines Tages- oder Halbtagesprogramms in und um Ybbs möglich sind. Auch das Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug könnte in das Angebot eingebunden werden.

Laut Stadtoberhaupt punktet Ybbs gerade bei US-Amerikanern und Asiaten durch seine mittelalterliche Struktur. Und nicht zuletzt soll auch Wolfgang Amadeus Mozart die Touristen in die Stadt locken. „Wir haben eine enge Verbindung mit Mozart. Immerhin hat er vor mehr als 250 Jahren in der Stadt gespielt“, so Schroll.