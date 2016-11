Schaurige Gestalten trieben sich am Freitag in der Ybbser Altstadt herum. Über 150 Perchten lockten 1.000 Zuseher auf den Hauptplatz. Etwas ruhiger und besinnlicher ging es in Neumarkt beim Adventmarkt am Marktplatz zu. Kunsthandwerk, Musik und Kulinarik stimmten auf das Fest ein.