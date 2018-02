Das Schulzentrum Ybbs mit HAK, HAS und IT-HTL soll in naher Zukunft umgebaut werden (die NÖN berichtete). Insgesamt sechs Millionen Euro werden dabei, wenn es nach den Plänen der Stadtgemeinde geht, in die Sanierung samt Zubau fließen. Nun wurde in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag einstimmig der nächste Schritt in Richtung „neue Schule“ gesetzt.

Das Büro Schubert erhielt den Zuschlag für die Vermessungsarbeiten des derzeitigen Gebäudebestandes. Außerdem wurden alle schriftlichen EU-Begleitbescheinigungen für die Ausschreibung des Architektenwettebewerbes vorbereitet. „In ein paar Monaten sollen schließlich nach einem Auswahlverfahren die besten fünf Planungsvorschläge vorliegen“, erklärt SP-Bürgermeister Alois Schroll gegenüber der NÖN.

Warten auf Förderung des Landes NÖ

„Jetzt warten wir noch auf die Förderzusage des Landes“, informiert Schroll, der so bald wie möglich mit den Umbauarbeiten starten möchte. Dieser Meinung waren auch ÖVP, FPÖ und WUY (Wahlplattform unabhängiger Ybbser), der Antrag wurde einstimmig beschlossen.