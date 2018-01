Die 700-Jahr-Feierlichkeiten der Stadtgemeinde brachten nicht nur im Tourismus eine Nächtigungssteigerung um rund 19 Prozent, sondern die Werbemaßnahmen zogen auch viele interessierte Firmen in die Donaustadt.

Während aktuell die Abbrucharbeiten beim Tool-Park für die neue Lidl-Filiale auf Hochtouren laufen, gibt es bereits auch Interessenten für die alte Lidl-Filiale in der Bahnhofstraße. „Es gibt bereits Firmen, die sich für den Standort interessieren. Ich kann aber noch keine Namen nennen“, erklärt der Ybbser SP-Bürgermeister Alois Schroll auf NÖN-Anfrage. Dem Vernehmen nach dürfte es sich um neue Geschäfte aus der Sportartikelbranche und dem Heimwerkerbedarf handeln. Die Eröffnung dafür könnte bereits im Herbst erfolgen, nämlich genau dann, wenn die neue Lidl-Filiale am ehemaligen Toolpark-Gelände eröffnet. Der Baustart für die neue Lidl-Filiale erfolgt im März.

Ein neuer Betrieb könnte sich demnächst auch im Bereich des B1-Centers neben der Firma Mitterbauer ansiedeln.

Transgourmet bestätigt Interesse an der Region

In der Stadt kursieren Gerüchte, dass sich die Firma Transgourmet Österreich, ein Lieferant für die Gastronomie und Hotellerie sowie für den Lebensmitteleinzelhandel und immerhin Europas zweitgrößtes Unternehmen im Abhol- und Belieferungsgroßhandel, in der Stadt ansiedeln möchte. Nachgefragt in der oberösterreichischen Zentrale der Firma bestätigt die Pressestelle, dass es Bestrebungen für eine Ansiedlung in der Gegend gibt. „Bis jetzt gibt es eine Absichtserklärung“, so eine Sprecherin gegenüber der NÖN.

Stadtchef Schroll erklärt, dass die Gemeinde für eine Ansiedlung über die nötigen Grundstücke verfügt, konkret zur Firma Transgourmet möchte er sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht äußern. „Ich freue mich aber über jede Firma, die Arbeitsplätze in die Stadt bringt. Ich werde mich für eine Realisierung der Vorhaben einsetzen“, bestätigt das Stadtoberhaupt.