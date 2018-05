Im März starteten die Arbeiten für die Umfahrung Wieselburg. Für die Errichtung werden rund 750.000 m Schüttmaterial benötigt, wovon rund 600.000 m extern angeliefert werden müssen.

Laut NÖN-Informationen soll ein Teil des Schotters, rund 400.000 m , direkt von der Baustelle für den Semmering Basistunnel per Bahn nach Ybbs und dann nach Wieselburg geliefert werden. Bereits ab Juli werden demnach an Werktagen zwei, insgesamt 300 Meter lange, Güterzüge das Material nach Ybbs bringen. Dieses wird dort direkt auf dem Gelände der Firma Parik auf Lkw umgeladen und dann zur Baustelle nach Wieselburg gebracht. Pro Tag sind dafür etwa 90 Lkw-Fahrten von Ybbs nach Wieselburg vorgesehen.

„Das ist Sache der Baufirma. Aber ich schätze, dass es auch ein Platzproblem am Bahnhof wäre.“Günther Leichtfried, Stadtchef Wieselburg (SPÖ)

Die Aktion stößt aber vor allem bei der Neusarlinger Bevölkerung auf wenig Gegenliebe. Neben dem Bau des Hochwasserschutzes in Neusarling wird laut Meinung einiger Ybbser die Bevölkerung damit noch zusätzlich belastet.

Firmenchef beruhigt und betont Umweltgedanken

In diesem Zusammenhang versucht Firmenchef Johannes Parik zu beruhigen: „In der Bauphase des Hochwasserschutzes wird es etwas lauter sein, durch uns gibt es aber keine Mehrbelastung, da unsere Lkw ja ohnedies immer unterwegs sind.“ Allerdings: Der Hochwasserschutz soll bereits im Juni 2019 einsatzbereit sein.

In der Diskussion verweist Parik aber auch auf den Umweltgedanken. „Wir sparen nicht nur rund eine Million Straßenkilometer sowie drei Millionen Liter fossiler Brennstoffe, sondern verhindern damit auch rund 120.000 Lkw-Fahrten durch die Region. Zudem benötigt es in der Region Semmering keine Deponieflächen für den Schutt“, sieht Parik im Projekt ein vorbildliches Beispiel für die Arbeit zwischen Eisenbahn und Gütertransport.

In der Kritik bei der Bevölkerung steht aber nicht nur die Transportfirma, sondern auch der Ybbser VP-Parteichef und Gemeinderat Gert Kratzer, der das Umfahrungsprojekts seitens des NÖ Straßendienst betreut: „Ich habe darauf keinen Einfluss, denn es ist Sache der ausführenden Baufirma. Ich verstehe natürlich auch die Sorgen der Bevölkerung. Umweltpolitisch ist es aber der beste Weg“, erklärt Kratzer.

Schroll: "Bin strikt dagegen"

Während sich der VP-Parteichef für den Transport ausspricht, bekennt sich SP-Stadtchef Alois Schroll klar gegen das Vorhaben: „Für die Bevölkerung ist das nicht zumutbar. Ich bin strikt dagegen.“

Der Stadtchef betont zudem, dass im Zuge des Hochwasserschutz-Baus in Neusarling die Straße teilweise einspurig geführt wird. Die Belastung durch den Transport des Schotters würde damit für die Bevölkerung weiter steigen.

Auf Unverständnis in der Bevölkerung stößt aber auch der Umstand, dass der Schotter nicht direkt in Wieselburg entladen wird, sondern in Ybbs. Laut Gerüchten soll es diesbezüglich Interventionen aus Wieselburg gegeben haben, dort keinen Schotter abzulagern. Wieselburgs SP-Bürgermeister Günther Leichtfried erfuhr von der NÖN über dieses Projekt: „Ich war nicht eingebunden, muss es aber auch nicht sein. Das ist Sache der Baufirma. Aber ich schätze, dass es auch ein Platzproblem am Bahnhof Wieselburg wäre.“

Dies verneint Kratzer: „Nach meinem Informationsstand gibt es in Wieselburg keine Möglichkeit zu entladen.“ Das bestätigt auch ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif, der aber auch betont, dass von der Baufirma nur eine Anfrage bezüglich Ybbs gestellt wurde. Pikantes

Detail: Eine bereits vorhandene Entladestelle, welche die technischen Voraussetzungen für die Entladung eines dementsprechenden Zuges erfüllt, ist den ÖBB weder für Ybbs noch für Wieselburg bekannt. Aufklärung dazu gibt es aber von Parik: „Die Güterzüge können auf unserem Firmengelände direkt in die Lkw entladen.“ In der Gerüchteküche brodelt auch, dass der Fall von der BH Melk abgezogen und direkt zur Landessache erklärt wurde. „Uns liegen keine Unterlagen vor und wir können keine Auskunft geben“, meint Gottfried Hagl von der BH Melk.