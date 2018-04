Der 30. Spaßvogel ging am Montagabend an den deutschen Ausnahme-Comedian Michael Mittermeier.

Auch in der letzen Woche der Ybbsiade geben sich die Comedy-Stars in der Donaustadt die Klinke in die Hand. Michael Mittermeier, Thomas Stipsits, Stermann & Grissemann sowie Kaya Yanar sorgen für Unterhaltung der Extraklasse.

Am Montagabend hieß es „Ring frei“ in der ersten von zwei ausverkauften Vorstellungen für den Comedykampf des Jahrhunderts. Michael Mittermeier, der bayrische Karate Kid der Stand-up-Comedy fightete in seinem Programm „Lucky Punch – die Todeswuchtl schlägt zurück“ wie man ihn kennt und liebt: schwebend wie Bruce Lee und stechend wie Biene Maja.

Für so viel Einsatz gab es verdient den Ybbser Kulturpreis in Form des Spaßvogels.

Thomas Stipsits sorgt am Mittwoch mit seinen „Stinatzer Delikatessen“ für geschmackliche Unterhaltung. Mit „Gags, Gags, Gags“ am laufenden Band stehen Stermann & Grissemann am Donnerstag auf der Bühne. Das Orchester Musica Spontana und Kaya Yanar beenden die 30. Jubiläums-Ybbsiade.