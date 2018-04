Der Mord an einer 33-jährigen, zweifachen Mutter aus Schwechat ist geklärt. Die Polizei nahm ihren Ex-Lebensgefährten auf einem Bauernhof in Yspertal fest. Dort machte er direkt nach der Tat mit Freundin und seinen Kindern (drei und fünf Jahre) Urlaub.

Zur Tat kam es, als der Mann die Kinder am 26. März zum gebuchten Ferienaufenthalt abholte. Während eines Obsorge-Streites dürfte die Frau den 31-Jährigen attackiert haben. Daraufhin stach er mehrmals mit dem Küchenmesser auf sie ein. Die Kinder bekamen davon nichts mit. Danach fuhr der mutmaßliche Täter nach Yspertal. Tatwaffe und Handy des Opfers warf er im Bereich Melk in die Donau. Am Bauernhof täuschte er vor, eine Verletzung aus dem Obsorge-Streit erst vor Ort erlitten zu haben und ließ sich im Landesklinikum Amstetten behandeln.

„Man kann in Gäste nicht hineinschauen“

Das Lügenkonstrukt hielt allerdings nicht lange. Zwei Tage nach dem Mord wurde er festgenommen. „Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen hat man gewusst, wo er sich aufhält“, hält sich ein Polizeibeamter bedeckt. Bei der Festnahme wurden blutige Kleidungsstücke sowie ein beschädigter Wollhandschuh sichergestellt. Nach dem Verhör auf der Polizeiinspektion Pöggstall wurde der 31-Jährige am Tag darauf in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Er legte ein umfassendes Geständnis ab.

„Man hat immer wieder neue Gäste und in die kann man nicht hineinschauen. Das muss wirklich schlimm sein, wenn da ein Mörder unter deinem Dach schläft“, ist VP-Vizebürgermeisterin Veronika Schroll geschockt. Denn auch sie bietet Urlaub am Bauernhof an. Wegen Fluchtgefahr hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchungshaft verhängt. Die Kinder wurden vorerst bei Verwandten untergebracht.