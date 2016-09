E-Carsharing, acht Photovoltaikanlagen, Klimaschutz-Förderung, Radwege, kompakte Siedlungen mit kurzen Wegen, Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung, Gebäudesanierung und Co – Mank darf sich zurecht eine umweltbewusste Stadt nennen.

Doch nun will man noch einen Schritt weiter gehen: In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Beschluss zur Teilnahme am Umwelt-Zertifizierungsprogramm „e5“ gefasst.

„Mit den bisherigen Aktivitäten sollten wir 3e auf jeden Fall schaffen.“

Martin Leonhardsberger, Bürgermeister (ÖVP)

„Wir sind sehr gut unterwegs und wollen noch besser werden,“ begründen Bürgermeister Martin Leonhardsberger und Umwelt-Stadtrat Herbert Permoser die Teilnahme. Ebenfalls mithineingespielt hat, dass die Zertifizierung nun kostenlos ist – daher habe man auch früher nicht teilgenommen.

In ganz Niederösterreich beteiligen sich 18 Gemeinden. Die Zertifizierung erfolgt in dem die Umweltaktivitäten der Stadt in sechs Hauptgebieten laufend bewertet werden. Insgesamt gibt es 79 Maßnahmen zu setzen und so am Ende Punkte, höchstens 500, zu erreichen. Nach drei Jahren erfolgt die erste Wertung ähnlich den Hauben in der Gastronomie.

Maximal fünf „e“ kann man erreichen, in Niederösterreich gibt es bislang keine Gemeinde, die das geschafft hat. „Mit den bisherigen Aktivitäten sollten wir 3e auf jeden Fall schaffen,“ ist Leonhardsberger überzeugt. Ab Herbst startet der Zertifizierungsprozess, der 2019 erstmals abgeschlossen ist.

