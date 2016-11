Ein Lkw nach dem anderen bahnt sich seinen Weg durch den Schlamm auf der Baustelle. 200 waren es am Höhepunkt der Erdarbeiten auf der „A 5-Nord Baustelle“. Vier Millionen Kubikmeter Erde wurden bereits transportiert. Die Zahlen lassen erahnen, welches Ausmaß dieses Projekt hat.

„Täglich sieht man die Fortschritte“, lobt Landesrat Karl Wilfing den Fortschritt der Baustelle. Auch ASFINAG-Geschäftsführer Gernot Brandtner zieht nach eineinhalb Jahren Bauzeit positive Bilanz: „Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der Arbeit, die hier geschieht.“ Besonders freut ihn, dass die Baukosten gesenkt werden konnten. Was ja bei Großprojekten wie diesem eher selten der Fall ist. Sie wurden von 324 Millionen Euro auf 283 Millionen Euro reduziert.

Landesrat Karl Wilfing, ÖVP, lobt die Fortschritte.

Mit 21 Millionen Euro fördert nun auch die EU die A 5- Nord. „20 Millionen ersparen wir uns durch unser sehr erfolgreiches Ausschreibungsverfahren“, so Brandtner. Der Baufortschritt entspreche dem Zeitplan. Im Dezember nächsten Jahres werde die Baustelle fertig. Mit der Umfahrung Drasenhofen werde ebenfalls nächstes Jahr begonnen und die angepeilte Fertigstellung sei Ende 2018.

Wilfing wies auf die Vorteile für die Region hin.

Die Verkehrsentlastung für die Gemeinden an der Brünnerstraße werde enorm. Am Transitzenit heuer im August zählte man 3.700 Fahrzeuge pro Tag. Das gesamte Einzugsgebiet werde von der Zeitersparnis profitieren. Nicht zu vergessen die Sicherheit. Wilfing: „Sechs Tote hat es früher jährlich auf der südlichen Hälfte der B 7 gegeben. Seit der Eröffnung 2010 sind drei Menschen auf der A 5 gestorben.“ Auch von der Baustelle profitiere man schon. 500 Personen arbeiten an der A 5-Nord. Zu ihnen zählen auch viele Subunternehmen und Zulieferer aus der Region. Es werde eine leistungsstarke Strecke, schließt Wilfing ab.