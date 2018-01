„Die Eröffnung der Weinviertelautobahn ist wohl für Poysdorf das einschneidenste Ereignis des Jahres 2017“, betonte Bürgermeister Thomas Grießl beim Jahresausklang im Poysdorfer Reichensteinhof.

Aber auch mit dem barrierefreien Rathaus, dem Ausbau der neuen NÖ Mittelschule, dem Kindergarten Walterskirchen, der Kleinkinderbetreuung Zwergenland oder der Wasserleitung nach Poysbrunn wurden wichtige Projekte 2017 begonnen, die es gilt 2018 fertigzustellen.

„Was uns auszeichnet, ist die Kultur und die Tradition rund um den Wein. Danke allen, die hier ihren Beitrag leisten, dass unser Poysdorf so wunderschön und lebenswert ist“, so der Bürgermeister.

Ein Danke sagte er auch Werner Kraus, der mit dem NÖN Jahresrückblick wieder die Aktivitäten des Jahres 2017 Revue passieren ließ.

Unter den Gästen auch Kaplan Savi, Vizebürgermeister Herbert Bauer, die Stadträte Gudrun Tindl-Habitzl, Josef Fürst, Hans Peter Vodicka und David Jilli. Die Weingüter Hugl-Wimmer und Kalser verwöhnten die Gäste mit Frizzante und Sekt aus Poysdorf. „Der gute Besuch bei dieser Silvestereinladung der Stadtgemeinde zeigt, welche starke Gemeinschaft wir hier in unserer Gemeinde sind“, betonte Landesrat Karl Wilfing: „Mit meinen zwei ersten Enkelkindern und der Autobahn war 2017 ein ganz tolles Jahr für mich. Ich wurde 2017 zum Großvater der Autobahn und bin sehr glücklich damit.“

Oktober: Meiste Nächtigungen des Weinviertels

Positiv ist auch die Entwicklung in NÖ und in Poysdorf. 620.000 Beschäftigte in Niederösterreich sind so viel wie noch nie. Mit mehr als 1000 Mitarbeitern ist Gebauer und Griller erfolgreicher und wichtiger Arbeitgeber der Region.

„Ganz besonders stolz macht mich aber, dass Poysdorf im Oktober die meisten Nächtigungen des Weinviertels schaffte. Vor der Thermenstadt Laa, vor Retz, Wolkersdorf oder Bisamberg. Das zeigt, dass die von mir initiierten Tourismusbemühungen aufgehen“, freute sich Landesrat Karl Wilfing in seinen Silvestergrüßen.