Der A Capella Chor Weinviertel verschlankt seine Führungsetage: Die Zahl der Vorstandsmitglieder wurde von zehn auf acht reduziert, entsprechend schieden Pressebeauftragter Roman Beisser, Beirat Christoph Fath, Kassierin Silvia Eminger-Hagmann und Stellvertreter Klemens Ender aus dem Vorstand aus, Barbara Schreiber (Schriftführerin-Stellvertreter.) und Julia Mayer (Kassierin-Stellvertreter) rückten nach. Obmann bleibt Reinhard Hirtl. Wobei: Alle Energie wird bereits in die kommenden Projekte investiert.

Unter der Leitung von Andreas Schacher präsentiert sich der A Capella Chor Weinviertel mit einem Weihnachtskonzert am Sonntag, den 4. Dezember um 16 Uhr in der Pfarrkirche Hohenruppersdorf und am Donnerstag, den 8. Dezember um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mistelbach.

Mit einer Auswahl musikalischer Werke zur Weihnachtszeit möchten die Chormitglieder auf eine Reise durch verschiedene Epochen und Länder mitnehmen. Für das Konzert „Frohlocket – Einstimmung auf die Weihnachtszeit“ hat der A Capella Chor Weinviertel mit den ersten Proben im September begonnen und absolvierte ein erfolgreiches Chorwochenende Ende November im Seminarzentrum Seebenstein. „Von besinnlich-berührend bis freudig-frohlockend stimmen wir auf das bevorstehende Fest der Geburt Jesu ein“, macht Reinhard Hirtl Gusto auf die Konzerte.