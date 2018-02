Über 100 Meter lange Brücke kommt ohne Dehnfugen aus .

Dehnfugen sollen bei längeren Brücken Fahrbahnschäden durch temperaturbedingte Längenänderungen verhindern. An der Technischen Universität (TU) Wien wurde nun eine fugenlose Brücke entwickelt. Das Konzept wurde von der Asfinag mit dem Bau einer Brücke der Nordautobahn A5 in Niederösterreich erstmals realisiert und hat sich auch bei Wintertemperaturen bewährt, teilte die TU am Dienstag mit.