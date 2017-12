Der Adventmarkt in der Poysdorfer Kellergstetten bot mit 44 Ständen und Kellern wieder ein vielfältiges Angebot. Die Dorferneuerung Poysdorf unter Obmann Martin Rieder freute sich, dass der Markt wieder so gut angenommen wurde.

Mit der Bausteinaktion der Dorferneuerung wird heuer der Musikverein Poysdorf und Umgebung unterstützt, der 2018 sein 35-jähriges Jubiläum feiert. Ein besonderes Highlight war die Krippenausstellung im alten Klosterkeller der Familie Riegelhofer. Die Familie Ebinger hat auch heuer wieder viele Freunde eingeladen, mit iIhnen Krippen unter Anleitung eines Krippenbaumeisters zu bauen. Einige Frauen sind bereits mehrmals mit dabei. Maria Ebinger, die diesmal eine Passionskrippe baute, verfügt bereits über vier Krippen.

Auch der Künstler Ronald Heberling ist unter die Krippenbauer gegangen. Begonnen hat er mit der Zistersdorfer Stadtmauer, einer Sehenswürdigkeit seiner Heimat. Dann hat er diesen wunderschönen Torbogen aber eher zu einem Detail am Rande werden lassen und ein tolle herrschaftliche Burg gebaut. Seine Häuser hat er mit echten selbstgemachten Holz- bzw. Schieferschindeln gedeckt.

Mit den Regenbogensingers und der Bläserklasse aus der Volksschule Poysdorf mit dem Adventblasen der Musikschule sowie den Jugendchören taktvoll und Sing & Swing gab es auch ein breites musikalisches Programm am Adventmarkt.

Bereits gut eingebürgert hat sich das Licht abdrehen am Samstagabend. Martin Rieder und seine Helfer sind unterwegs, um Kerzen anzuzünden und dann für 30 Minuten die Kellergstetten im Kerzenschein erstrahlen zu lassen. Den offiziellen Abschluss am Sonntag bildet das Barbaraamt in der Barbarakapelle.