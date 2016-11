Zufriedene Bilanz für den Adventmarkt in der Kellergasse. Dank Werbung durch den Weinviertel Tourismus kamen die Gäste auch von weit her.

POYSDORF | Einen bunten Mix aus Musik, Kunsthandwerk und netten Ständen zum gemütlich Beisammensein bot der Poysdorfer Adventmarkt in der Kellergstetten am ersten Adventwochenende. Obmann Martin Rieder dankte allen Ausstellern, die auch heuer wieder nach Poysdorf gekommen waren.

Auch Bürgermeister Thomas Grießl sagte dem Organisationsteam der Dorferneuerung unter Obmann Martin Rieder ein herzliches Dankeschön.

Ein großes Lob galt aber auch den beiden Deko-Damen Anneliese Schertler und Waltraud Greis, die in wochenlanger Vorarbeit für die stimmungsvolle Deko des Marktes gesorgt hatten. So wurden am Samstagabend über 300 große Kerzen angezündet und das elektrische Licht für einige Stunden abgeschaltet. Die Gstetten wurde so zu einem sehr stimmungsvollen Platz. „Wir werden das nächstes Jahr sicher wieder machen und die Idee weiter ausbauen“, erzählte Hans Peter Vodicka.

Alljährlich eine Bausteinaktion

Den musikalischen Start machten die Regenbogensingers aus der Volksschule Poysdorf unter der Leitung von Petra Kraus und bei der anschließenden Eröffnung ein Bläserensemble der Musikschule unter der Leitung von Direktor Richard Jauk. „Integra Musica“ war bei einem Konzert im alten Klosterkeller der Familie Riegelhofer zu hören.

Das Ensemble wird von Kulturstadträtin Gudrun Tindl-Habitzl geleitet. Beliebter Treffpunkt war auch die Krippenausstellung im Bistro des Vino Versum. Stadtpfarrer Eduard Schipfer segnete am Sonntag die selbstgebastelten Krippen und hob die große Vielfalt dieser Krippenkunstwerke hervor. Am Sonntag sorgte das Ensemble Taktvoll unter der Leitung von Lisa Ribing rund um die Krippenausstellung für den musikalischen Schwung.

Von der Dorferneuerung wird auch alljährlich eine Bausteinaktion organisiert, deren Reinertrag heuer der Feuerwehr Poysdorf zugutekommt. Bürgermeister Thomas Grießl dankte der Dorferneuerung für ihre Adventaktivitäten und betonte, dass der Markt auch in das Adventprogramm des Weinviertel Tourismus aufgenommen wurde und so Gäste von weit und breit nach Poysdorf kommen.