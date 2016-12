Oliver rutscht lachend einen Lehmhang runter. Daneben klettert Franziska gerade hoch. Auf der Wiese oberhalb spielen bereits ein paar Kinder. Sie sind hier jeden Tag, denn ihr Kindergarten ist der Wald. Die „Waldfüchse“ des Waldkindergartens Münichsthal sind kleine Abenteurer.

„Hier können sie frei ihrer Neugierde nachgehen“, erzählt Kindergartenpädagogin Maria Mittermaier. Sie ist die Initiatorin des Waldkindergartens „Waldfüchse“. Sie ist überzeugt davon, dass die Kleinen sich in der Natur viel besser entwickeln können.

Durch das tägliche Umherstreifen, Spielen und Klettern im Wald hätten die Kinder eine weiter entwickelte Sensorik und Motorik als Gleichaltrige in normalen Kindergärten. Auch das Immunsystem werde gestärkt. Verbote gibt es nicht viele. Nur Spielzeug darf nicht mitgenommen werden: „Sie sollen sich mit ihrer Umgebung beschäftigen.“ Das fördere Fantasie und Kreativität der Kinder. Ein Kind kommt mit einer Pflanze in der Hand gelaufen und fragt die Pädagogin, was das sei. „Das ist eine weitere Regel. Gegessen werden nur Pflanzen, die man kennt.“ Denn es wird oft mit Pflanzen aus dem Wald gekocht, etwa Kräutersuppen oder Brennnesselchips. Heute essen die Waldfüchse Maroni. Gestern haben sie nämlich eine Edelkastanie eingepflanzt.

Die Waldfüchse und ihr Indianerzelt

Oliver, Franziska und die anderen klettern den Hang runter. Aufbruch zum Tipi und dem eigentlichen Kindergartengelände. Am Weg dorthin erkunden ein paar den Bach neben dem Weg und planschen in Lacken. Feuchtigkeit und Dreck sind kein Problem für einen Waldfuchs. Angekommen beim Tipi schwärmen sie in alle Richtungen aus. Zur Sandkiste, zur Werkbank, wo gehämmert und gesägt wird. Und in das Indianerzelt. Dort gibt es einen Ofen, an dem sich die Kleinen aufwärmen können.

Mittermaier sitzt bei ihnen und bereitet die Maroni vor. Sie erzählt, dass, seitdem sie den Waldkindergarten betreibt, sie viel entspannter und ausgeglichener ist: „Aber anfangs war es schwierig.“ 2005 erfüllte sie sich ihren Traum eines eigenen Kindergartens. Sie begann mit zwei Kindern. „Zum Glück sind es aber schnell mehr geworden.“ 17 Kinder betreut sie heuer. Vier Stunden täglich. Die Warteliste für das nächste Jahr ist voll.