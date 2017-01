Der alte Eiskeller des ehemaligen Wirtshauses soll in den nächsten fünf Jahren revitalisiert werden. Der Verein Ameiserleben nimmt sich des Vorhabens an.

Mit der Revitalisierung des alten Stadler Wirtshauses zum Dorfwiazhaus hatte der Verein Ameiserleben das alte Kulturgut eines örtlichen Gasthauses mit sämtlichen Nebenanlagen wiederbelebt. Wichtiger Bestandteil der Gastwirtschaft war eine Eisgrube, um das Fleisch für lange Zeit aufbewahren zu können.

Die Eisgrube wurde kürzlich ebenfalls an die Marktgemeinde verkauft und der Verein will sich nun auch um dieses Objekt kümmern. Obmann Gottfried Leißer möchte sich dafür fünf Jahre Zeit geben, da der Keller ohnehin in einem guten Zustand ist. Aber dieses Gebäude sei für die kommenden Generationen von wichtiger Bedeutung, sagt Leißer. Der Eiskeller allein besitzt einen Durchmesser von rund sieben Metern und auch das Gewölbe hat eine Höhe von fast sieben Metern.

Außerdem sind dem Eisgewölbe mehrere Räume sowie ein Presshaus vorgelagert, sodass der Keller eine Tiefe von über 25 Meter besitzt. Um auch die Bevölkerung mit dem Gebäude bekannt zu machen, veranstaltete die ÖVP einen Glühweinausschank mit der Möglichkeit, den gesamten Eiskeller zu besichtigen.