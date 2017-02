„Ohne das Dorfwiazhaus hätten wir nie diesen Zusammenhalt“, sagte Obmann Gottfried Leißer bei der Generalversammlung des Vereins Ameiserleben. Die Errichtung und Etablierung eines Dorfzentrums in einem ehmaligen Dorfgasthaus hatte die Ameiser zusammengeschweißt.

Entschluss wurde vor 15 Jahren gefasst

Bereits vor 15 Jahren hatte die Gemeinde den Entschluss gefasst, das alte Wirtshaus zu kaufen und mithilfe der Bevölkerung zu adaptieren. Doch dann gaben die Ameiser Gas. Heute sind sie so gut wie fertig und haben eine bemerkenswert kompakte Dorfgemeinschaft. Das sieht man nicht nur beim sonntäglichen Frühschoppen der Mitglieder und daran, wie viele Gäste ihn regelmäßig besuchen.

Schließlich sind alle örtlichen Vereine eingebunden, sowohl Ortsmusik und Verschönerungsverein wie auch die Jugend und die Senioren. Man sehe es auch an der Beteiligung bei anstehenden Arbeiten, wenn Ameiser von 15 bis 80 Jahre mithelfen, sagte Obmann Leißer. Bürgermeister Leopold Muck riet, diesen Kurs beizubehalten. Bei seinem Rückblick berichtete Obmann Leißer von den jüngsten Renovierungsarbeiten.

Eisgrube ist das nächste Projekt

Zwei Abstellkammern wurden saniert und als Lagerraum und Werkstatt eingerichtet. 2017 ist die Adaptierung zweier weiterer Räume am Plan. Schließlich hat das ehemalige Gasthaus umfangreiche Ausmaße. Danach sind die Renovierungsarbeiten am Gebäude so gut wie abgeschlossen. Doch die Gemeinde hat kürzlich ein weiteres Element des ehemaligen Gasthauses gekauft, die große Eisgrube am Beginn der Kellergasse. Das wird dann wohl das nächste, ehrgeizige Projekt des Vereines sein.