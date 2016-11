Der Bischofsvikar des Weinviertels, Weihbischof Stephan Turnovszky, führte am Sonntag, den 13. November Pfarrer Eduard Schipfer in sein neues Amt im Poysdorfer Pfarrverband ein.

Obwohl es ihm nicht leicht gefallen ist, in Gänserndorf die Koffer zu packen und zu einer neuen Herausforderung aufzubrechen, war Pfarrer Schipfer bereit, die Leitung des Pfarrverbandes mit den Pfarren Poysdorf, Walterskirchen, Wetzelsdorf, Erdberg, Kleinhadersdorf und Altruppersdorf zu übernehmen. Wie groß diese vielfältige Gemeinschaft ist, zeigte die Anzahl der Ministranten, aber auch der Pfarrverbandschor unter der Leitung von Johann Tiwald, an dem sich Sänger aus allen Pfarren beteiligten.

Bei der Amtseinführung war auch der neu geweihte Diakon Walter Friedreich dabei, der so ein Zeugnis für das segensreiche Wirken von Pfarrer Schipfer in Gänserndorf ist. „Aufgabe des Priesters ist es auch, die Menschen immer wieder daran zu erinnern, dass es bei all unserem Tun um Christus und nicht um die organisatorischen Tätigkeiten geht. Wenn dies klar ist, kann man sich sehr beherzt auch den anderen Aufgaben in der Pfarre widmen“, betonte der Weihbischof.

Eine besondere Überraschung hatten die Schüler der Volksschule für Pfarrer Schipfer bereit. Sie schenkten ihm für die Plauscherl beim Stadtbrunnen zwei selbstgestaltete Polsterl und brachten diese gemeinsam mit einem Gedicht von Leopold Heger.

„Dieses Fest der Gemeinsamkeit bringt uns als Pfarrverband dabei sicherlich auch viel Kraft“, betonte der neue Pfarrer. Gemeinsam mit Pastoralassistentin Helga Klinghofer und Kaplan Marko Jukic wird Pfarrer Eduard Schipfer den Pfarrverband seelsorglich betreuen.