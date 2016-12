Rudolf Kolb gibt nicht auf. Dem Landwirt droht die Enteignung eines Teils seines Feldes zwischen Stützenhofen und Drasenhofen, weil die Asfinag die Flächen braucht: Dort verläuft die Umfahrung, an der ab 2017 gebaut werden soll. Er hat nun Einspruch gegen den Enteignungsbescheid erhoben und zieht eine Sammelklage, zusammen mit anderen Grundbesitzern, in Erwägung. Seitens der Asfinag heißt es, man habe alles versucht, um eine andere Lösung zu finden.

„Ich fühle mich gefrotzelt. Ich wurde ungerecht behandelt. Das sind Ostblockmethoden.“ Mitte November hat Kolb Einspruch erhoben. Etwas weniger als ein Hektar soll ihm weggenommen werden. Nicht sehr viel, doch bereits 2010 hat der gebürtige Drasenhofner 7,8 Hektar an die Asfinag verkauft. Schon damals wollte er eigentlich Grund mit dem staatlichen Unternehmen tauschen. Konkret interessierte er sich für ein Feld unweit des betreffenden Grundstücks, das in Besitz der Republik war. Kolb: „Sie teilten mir mit, sie seien nicht befugt zu verkaufen.“ Als das Unternehmen wegen des einen Hektars wieder an ihn herantrat, fragte Kolb erneut wegen des Feldes. Doch nun war es bereits verkauft. Verärgert beharrte er auf Grundtausch. Die Asfinag bot ihm daraufhin ein anderes Grundstück an. Kolb: „Das war nicht viel mehr als ein Windfang.“ Er lehnte ab.

Einigung konnte nicht erzielt werden

Trotz langem Hin und Her konnten sich die beiden Seiten nicht einigen. Albert Ager, zuständig für die Grundeinlöse bei der Asfinag, sieht die Schuld dafür nicht bei seinem Unternehmen: „Wir haben uns sehr bemüht, etwas für den Herrn Kolb zu finden.“ Man habe im nördlichen Weinviertel kein großes Grundstückportfolio. Im August dieses Jahres erhielt der Grundbesitzer den Enteignungsbescheid. Nun hat Kolb Berufung eingelegt. Das Verwaltungsgericht wird einen Sachverständigen mit dem Fall betrauen. Ager: „Das Verfahren ist sehr korrekt geführt worden. Ich denke, der Bescheid sollte halten.“

„Ich habe nichtszu verlieren!“

Grundbesitzer Rudolf Kolb kämpft gegen Enteignung

Auch der vom Unternehmen bezahlte Quadratmeterpreis stößt Kolb sauer auf. Er beträgt 2,80 Euro plus etwaige Zuschläge. Die Asfinag habe aber das Feld, an dem er Interesse hatte, um drei Euro verkauft. Überhaupt würde der bezahlte Preis stark variieren. Es werde mit zweierlei Maß gemessen, so Kolb. Käme es tatsächlich zur Enteignung, würde der Landwirt überhaupt nur 2,16 Euro bekommen. Ager erwidert darauf: „Alle Grundeigentümer wurden gleich behandelt. Der Preis wurde gleich angesetzt.“ Laut Kolb ist er nicht der Einzige, der sich betrogen fühlt. Nachdem die ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ im Oktober über den Fall berichtet hatte, wurde er von vielen anderen Grundbesitzern kontaktiert, die ebenfalls mit der Entschädigung für ihr Land nicht zufrieden sind. Kolb will nun ein Treffen organisieren. Er und sein Anwalt können sich vorstellen, eine Sammelklage einzureichen.

Drasenhofens Bürgermeister Reinhard Künzl verfolgt den Fall seit Beginn: „Es tut mir leid, dass sich die beiden Seiten nicht einigen konnten. Aber mir ist das Wichtigste, dass wir unsere Umfahrung bekommen.“

Kolb wird auf jeden Fall nicht klein beigeben: „Ich habe nichts zu verlieren.“