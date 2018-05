Das Wetter zeigt es uns vor: Der Sommer ist da. Als ob es wüsste, dass mit kommendem Freitag auch die Festival-Saison im Filmhof Weinviertel in Asparn startet.

Bis Ende September ist an 45 Abenden Kultur pur erlebbar. Theaterproduktionen, Kabarett-Veranstaltungen, Konzerte, Events und die traditionellen Filmabende stehen in üppiger Auswahl am Programm.

Eröffnung am 4. Mai

Eröffnet wird das Festival am 4. Mai mit dem Kabarettprogramm von Klaus Eckel „Zuerst die gute Nachricht“. Es folgen Fredi Jirkal & Pepi Hopf, Stermann und Grissemann, Gery Seidl, Heilbutt & Rosen und Flo & Wisch. „Die lange Nacht des Austropop“, Udo Jürgens „Sein Leben, seine Liebe, seine Musik!“, „Gregor Seberg and Friends“, „Danzer meets STS“ und das „Celtic Irish Open Air“ sind die musikalischen Highlights 2018.

Die Film-Vorführungen können an lauen Sommerabenden ab 8. Juni genossen werden. Elf Kino-Erlebnisse an der frischen Luft und doch überdacht. Wie jedes Jahr wird auch heuer wieder mehr als 80 Prozent europäisches Kino präsentiert und natürlich ist jedes „Oscar-Highlight“ dabei.

„Das einzigartige Flair im „Filmstadl“ gepaart mit der Umstellung auf digitale Technik zu präsentieren, erwies sich als richtige Entscheidung“, sagt Intendant Michael Rosenberg. „Wir konnten somit die Qualität der Ton- und Bildwiedergabe an das zeitgemäße Anforderungsprofil anpassen, außerdem sind wir nun in der Lage, wirklich aktuelle Filmproduktionen anzubieten.“

NÖN VIP-Lounge mit Gratis-Getränk

Für Cineasten gibt es wieder die Möglichkeit, vier Kinokarten zum Preis von drei zu erstehen und gemütlich in der NÖN VIP-Lounge mit einem Gratis-Getränk Platz zu nehmen.

Im Hochsommer, also am 10. Juli ist die Premiere der diesjährigen Theaterproduktion: „Bezahlt wird nicht“ von Dario Fo, mit Michael Rosenberg, Viktoria Schubert, die auch Regie führt, Stephan Koch, Eli Veit und Fritz Hammel.