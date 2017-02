Die Stonehenge-Ausstellung im Mistelbacher MAMUZ ist ein Renner. Deshalb wird sie, in leicht adaptierter Form, um ein Jahr länger zu sehen sein:

Am 17. Februar endet im Museum die Winterpause, dann wird es in der Schau noch mehr aktuelle Inhalte aus der laufenden Forschung, mehr Aktivstationen und die Sonderausstellung „Alles Stonehenge oder was!“ geben, die den Kult rund um das Steinmonument thematisiert.

4.000 Jahre alte goldene Sonnenscheibe

Der Kurator der Ausstellung, der Ameiser Wolfgang Neubauer, Leiter des Ludwig Bolzmanninstitutes für virtuelle Archäologie hatte die Ausstellung im Vorjahr bereits so angelegt, dass sie jederzeit mit den aktuellsten Forschungsergebnissen ergänzt werden kann: „Eines der Highlights der Ausstellung 2017 ist die über 4.000 Jahre alte goldene Sonnenscheibe aus dem Grabhügel von Mere nördlich von Stonehenge in Wiltshire“, sagt Neubauer:

Die Grabbeigabe sei ein einzigartiger Fund, der ein neues Licht auf die Bedeutung von Stonehenge und die Menschen, die den Bau des Monuments mit eigenen Augen gesehen haben, werfe. Für die Mistelbacher Ausstellung hat die Sonnenscheibe erstmals die britische Insel verlassen.

Handwerkskunst, wie damals: Bei Aktivwochenenden oder den historischen Handwerkskursen im MAMUZ Schloss Asparn kann man sein eigenes Messer schmieden oder selbst Glasperlen herstellen lernen. | MAMUZ

Dem Phänomen Stonehenge widmet sich die Sonderausstellung „Alles Stonehenge oder was!“ in der Kapelle des MAMUZ. Hier wird thematisiert, wie der Steinkreis Kultur und Popkultur inspiriert: Mode, Musik und Mickey Mouse sind da ebenso vertreten, wie Schallplatten und T-Shirts. Kurioses und Lustiges vereint in einer Ausstellung.

„Was wir weiter ausbauen wollen, ist der Erlebnis-Charakter des MAMUZ“, sagt Museums-Chef Peter Fritz: Beispielsweise mit den Aktivwochenenden im MAMUZ Schloss Asparn: Wie überlebt man in der Wildnis? Kurse in Brotbacken, Speerwerfen, Bogenschießen. Oder: Feuermachen, wie in der Urgeschichte. Jedes erste Wochenende im Monat hat einen Schwerpunkt.

Und zusätzlich gibt es noch die historischen Handwerkskurse: Ein eigenes Messer schmieden, Nadelfilzen, Bogenbauen, urgeschichtlich Töpfern oder Glasperlen herstellen. Das Programm im Juli und im August ist dicht.