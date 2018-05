Generationenwechsel bei der SPÖ Asparn: Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung übergab der langjährige Parteivorsitzende Werner Baltram seine Funktion an Susanne Seidl. Ihr Stellvertreter wurde Robert Cerni.

Baltram wollte die Partei in jüngere Hände geben, nachdem er 30 Jahre lang den Vorsitz innehatte. Er wird sich aber nicht aus der Politik verabschieden und bleibt weiterhin Geschäftsführender Gemeinderat. Die Michelstettnerin Seidl ist seit 1997 im Gemeinderat und derzeit im Finanz- und Umweltausschuss, in Letzterem hat sie den Vorsitz.

Politisch möchte sie auf die Arbeit von Baltram aufbauen, will vermehrt Junge und Frauen für die Arbeit in der Politik begeistern. Ihre politischen Schwerpunkte: Sorgsamer Umgang mit der Umwelt, Kultur und Tourismus. „Dass ich für alle Menschen Ansprechpartnerin sein will, versteht sich von selbst“, sagt Susanne Seidl.