Eigentlich sind es idyllische Bilder: Weißer Schaumteppich vor blühenden Marillenbäumen. Der Hintergrund ist ernster: Am 10. April fing ein Traktor gegen 16.12 Uhr am Käferberg bei Atzelsdorf zu brennen an. Verletzt wurde dabei niemand, auch die Brandursache ist unklar: „Der Traktor hat einfach angefangen zu brennen“, sagt Marillen-Bauer Wolfgang Hackl.

Die Feuerwehren rückten aus und begannen dem Feuer mit Löschschaum zu Leibe zu rücken – erfolgreich.

Die Arbeiten am Hof werden dadurch übrigens nicht behindert, sagt Wolfgang Hackl: Ein Ersatztraktor ist bereits im Einsatz.