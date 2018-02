Der mit Küchenmöbel beladene Anhänger eines Lkw im Bereich der A5-Auffahrt Hochleiten in Brand geraten, weshalb die A5 in Richtung Brünn gesperrt werden musste. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den späteren Nachmittag hinein an. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

Der Unfall ereignete sich auf dem Verzögerungsstreifen der Auffahrt, allerdings wurden Teile des Ladegutes auf die Fahrbahn der Nordautobahn geschleudert. Der Rauch zog sich dicht über beide Fahrbahnen.

Auch die Löscharbeiten, an denen mehrere Feuerwehrfahrzeuge der Feuerwehren Hochleithen, Gaweinstal und Wolkersdorf beteiligt waren, beeinträchtigten den Verkehrsfluss auf der A5. Es bildete sich ein Stau, der laut ÖAMTC fast bis Wolkersdorf reichte. Auch auf der Ausweichroute über die B7 gab es Verzögerungen.