Zum fünften Mal lud die BAfED, die Bundesakademie für Elementar Pädagogik, vormals Kindergartenpädagogik-Akademie, zu ihrem Maturaball in den Mistelbacher Stadtsaal.

Filmreifer Maturaball in Mistelbach .

Das Motto: „Filmreif – fünf abgedrehte Jahre“ zeigte sich schon in der Polonaise der 34 Maturantinnen: Zu Star Wars zogen die Jungdamen und Jungherren ein, zu James Bond luden sie zur Eröffnung und zu „The Beauty and the Beast“ gabs die Polonaise selber.

Unter den Gästen: Direktor Johannes Holzinger, Elternvereinsobfrau Petra Reimer und der erste männliche Schulsprecher der Schule Daniel Rohrmüller konnten Landesrat Karl Wilfing, Landtagsabgeordneten Manfred Schulz, Bürgermeister Alfred Pohl, HAK-Laa-Direktor Christian Rindhauser, Sonderschul-Direktorin Anna Schimmer und Raika-Direktor Markus Wirrer waren ebenso gekommen, wie Stadtamtsdirektor Reinahrd Gabauer und Ortsvorsteher Herbert Eidelpes.