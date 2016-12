Wenig zu holen war für Mistelbachs Frauenteam im Cup gegen Innsbruck. So schlimm, wie beim Aufwärmen aufgrund der Athletik der Gäste befürchtet, war es aber nicht. Die Mistelbacherinnen hielten lange Zeit ein -10, hatten im Schlussviertel per Dreier sogar die Chance aufs -6. Erst dann zog Innsbruck noch weiter davon, ging bei Mistelbach nichts mehr. Spielerin Ka-thi Heger fand den Auftritt positiv: „Diesmal haben echt alle brav gekämpft. Dafür, dass die normal 2. Bundesliga spielen, war das nicht so schlecht. Sie hatten halt eine große, stämmige Inside-Spielerin und extrem viele Offensiv-Rebounds.“

Bis Weihnachten wird jetzt noch weitertrainiert. Im Jänner startet die Landesliga.