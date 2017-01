Nächste Knaller-Ansiedelung im ecoplus-Wirtschaftspark Wolkersdorf: Auf einer Grundfläche von rund 6.000 Quadratmetern wird Brötchenhersteller Resch & Frisch ein neues Verteilzentrum für den Wiener Raum und das nordöstliche Weinviertel errichten. Geplanter Baubeginn ist im Frühjahr 2017.

Der Teigling-Hersteller soll nur der erste namhafte Betrieb sein, der sich 2017 für einen Standort im Wirtschaftspark bewirbt. Die Verhandlungen um eine Ansiedelung im Wiener Umland zogen sich seit Jahren, jetzt wurde der Deal fix gemacht. Bisher war die Region von Stockerau aus versorgt worden.

Erweiterung des ecocenters im Plan

Wegen der Nachfrage werden zurzeit rund 1,7 Millionen Euro in die Aufschließung neuer Betriebsflächen investiert. Der ecoplus-Wirtschaftspark Wolkersdorf hat seinen Ruf als dynamischster Wirtschaftspark in ganz Niederösterreich auch 2016 bestätigt. „Der Wirtschaftspark hat sich in den letzten Jahren zu einem Impulsgeber für die gesamte Region entwickelt.

Um den Betrieben die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten zu können, wird daher auch laufend in Infrastrukturmaßnahmen investiert“, erläutert Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. „Dank des ecocenters Wolkersdorf ist der ecoplus-Wirtschaftspark auch bei Start-ups und innovativen Jungunternehmerinnen und -unternehmern sehr beliebt.“ Aktuell sind im Wirtschaftspark 82 Betriebe mit rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angesiedelt – Tendenz steigend.

Auch bei der Erweiterung des ecocenters Wolkersdorf liegt der Baufortschritt voll im Plan. ecoplus-Aufsichtsrat und Landtagsabgeordneter Kurt Hackl: „Bereits ein Jahr nach Eröffnung des ecocenters Wolkersdorf wurde mit den Arbeiten für Bauteil 2 begonnen. Obwohl die Immobilie erst Ende März fertiggestellt werden soll, sind die Verträge mit den ersten vier Mietern bereits unter Dach und Fach, und auch die Verhandlungen mit weiteren Interessenten liegen in der Zielgeraden.“

Das Unternehmen

Resch & Frisch hat insgesamt knapp 1.500 Mitarbeiter. Geschäftsführer: Josef Resch Ist-Umsatz 2015: 120,3 Mio. Euro

Im Sortiment sind 267 Produkte und 26 Saisonprodukte (Brot & Gebäck, Pizza & Snacks, Mehlspeisen & Konditoreiwaren, Bio-Sortiment) für die Gastronomie und über 140 ähnliche Produkte für Privathaushalte.

Resch & Frisch beliefert 16.500 Gastronomiekunden in Österreich, Deutschland, Italien, Schweiz, Slowenien, Slowakei, Niederlande, Belgien und Luxemburg und 165.000 Haushalte in Österreich und im süddeutschen Raum.

Derzeit hat Resch & Frisch in Österreich sieben Niederlassungen, eine in Deutschland.