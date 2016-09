Zur Vorgeschichte: Vor einer Woche wurde bei der routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers im Labor eine Verunreinigung festgestellt. Die Untersuchung erbrachte Enterokokken 1 in 100 ml Wasser, was nicht den Anforderungen, die an Trinkwasser gesetzlich gestellt werden, entspricht.

Insgesamt wurden sechs Proben gezogen, in jeder der drei Ortschaften je zwei. Eine davon und zwar in Katzelsdorf brachte dieses Laborergebnis. Damit ging die Warnung an alle Gemeindebürger, das Wasser nicht als Trinkwasser zu verwenden per Bürgermeisterbrief an alle Haushalte. Seither war man auf der Suche nach der Ursache.

Ursache für Verunreinigung weiter unklar

Letzten Montag wurde wieder eine Wasseruntersuchung gemacht und die Gemeinde am Donnerstag telefonisch verständigt, dass das Wasser nun keine Verunreinigungen aufweist und unbedenklich genossen werden kann. Am Freitag gab es dann per Bürgermeisterbrief die Entwarnung.

Die Ursache der Verunreinigung bleibt allerdings im Dunkeln. Die EVN-Wasser nimmt an, dass es im Labor zu einer Verwechslung der Proben gekommen ist oder ein Gefäß, wo die Proben aufbewahrt werden mit den Keimen kontaminiert war.

Bernhardsthal bezieht seit etwa zwei Jahren das Wasser von EVN-Wasser, hauptsächlich aus einem Brunnen in Drösing, auch weil dort der Kalkgehalt des Wassers so herabgesetzt wird, dass Haushaltsgeräte, Boiler, Geschirr und vieles mehr daheim praktisch kaum mehr verkalken. Die Wasserqualität ist ebenfalls hervorragend und alle Gemeindebürger sind zufrieden.