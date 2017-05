Musikschulkonzert in Maria Bründl .

Zu Tag der Musikschule lud die Musikschule Poysdorf zu einem Kirchenkonzert in die Wallfahrtskirche Maria Bründl ein.

Die Schüler boten ein besinnliches klassisches Kirchenkonzert. Den Beginn machte Manuel Fröschl an der Kirchenorgel. Carolina Heuer auf der Alt-Blockflöte wurde von ihrer Schwester Anna auf der Violine begleitet. Klarinetten und Trompetenensembles aber auch weitere Stück mit Violine und Orgel rundeten das musikalische Programm ab.

Die Schüler unterstützen mit dem Konzert die Restaurierung der Okenfusorgel in der Stadtpfarrkirche Poysdorf. Das Konzert zeigte, welch hohe Qualität in Niederösterreichs jungen Musikern steckt. Das bewiesen die Musikschulen an diesem Tag der Musikschule eindrucksvoll.