„Eine Beteiligung am Altstoffsammelzentrum im Wirtschaftspark Mistelbach-Wilfersdorf ist derzeit nicht angedacht“, sagt Wilfersdorfs Bürgermeister Josef Tatzber: „Das ist jetzt kein Thema!“ Die Gemeinde habe erst kürzlich ein neues Grundstück für den Bauhof, in dem auch das Wilfersdorfer ASZ integriert ist, angekauft. Was in ein paar Jahren sei, könne man jetzt noch nicht sagen, sagt der Ortschef der Nachbargemeinde.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte Vizebürgermeister Christian Balon (ÖVP) berichtet, dass der Gemeindebeitrag für das neue, vom GAUM errichtete Altstoffsammelzentrum im Wirtschaftspark an der A5 so berechnet sei, als ob auch Wilfersdorf mitmachen würde.

„Das ändert nichts am ASZ“, sagt Balon, konfrontiert mit den Aussagen Tatzbers: „Der GAUM hat in der Vorwoche den Bau einstimmig beschlossen – und garantiert auch ohne Wilfersdorf den Gemeindebeitrag von 15 Euro pro Einwohner jährlich.“

Stichwort Standort: „Wir wollten eigentlich das neue ASZ nördlich von Mistelbach bauen“, sagt GAUM-Obfrau Andrea Hugl: „Aber da waren die Widerstände zu groß!“ Das Altstoffsammelzentrum wolle keiner vor der Tür haben. Auch deshalb habe man sich für den Wirtschaftspark entschieden.