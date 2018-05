„ Eine psychisch erkrankte Halterin von Dalmatinern war mit der raschen, unkontrollierten Vermehrung ihrer Hunde überfordert, gleichzeitig aber nicht mehr in der Lage um Hilfe zu bitten“, fasst das Team des Mistelbacher Tierheimes Dechanthof die Lage trocken zusammen: Am Wochenende mussten sie der Frau 34 süße Dalmatiner abnehmen, die teils in schrecklichem Zustand waren.

„Glücklicherweise meldeten engagierte Tierfreunde den Fall der zuständigen Behörde, bevor sich die Situation der nicht kastrierten Tiere und der bereits vorherrschende, horrende Hygienezustand zu einem für die Hunde schnell lebensbedrohlichen animal-hoarding Fall entwickeln konnte“, sagt Gaby Bachmayer. Die Mitarbeiter des Tierheims Dechanthof mussten auf sofortige Anweisung der Amtstierärztin 34 Dalmatiner, 25 Welpen und Junghunde und neun Erwachsene, in unterschiedlichen Altersstufen, ins Tierheim bringen.

„Schon eine Stunde nach der Ankunft im Tierheim wurden alle Hunde von der Tierheim-Tierärztin untersucht und mit nötigen Medikamenten versorgt“, berichtet Bachmayer. In den nächsten Tagen werden alle 34 Hunde gechippt, geimpft und gegen Flöhe und Würmer behandelt.

Ein Welpe hat einen Schädelbruch erlitten

Ein Welpe, das Tierheim-Team nannte ihn liebevoll Scout, hat laut Röntgen einen Schädelbruch erlitten und muss womöglich operiert werden, das klärt sich in den nächsten Tagen. Einige Welpen sind mindergut ernährt, auch einige erwachsene Hunde haben Abszesse.

Wie immer in solchen Fällen, sind die Halter der Tiere nicht in der Lage die anfallenden Kosten für Versorgung und Pflege dem Tierheim zu bezahlen. Durch die Vergabegebühr sind diese Kosten bei weitem nicht gedeckt.

Die Vergabe der Welpen beginnt frühestens Woche 22, Interessenten können sich ausschließlich über info@tierheim-dechanthof.at im Tierheim anmelden.

Wer das Tierheim Dechanthof bei den anstehenden Tierarzt- u. Futterkosten unterstützen möchte: IBAN: AT 73 3250 1000 0191 0850 Kennwort: DALMATINER