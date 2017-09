Die aktuellen Diskussionen rund um manipulierte Abgaswerte und die Umweltschädlichkeit von Dieselmotoren sorgen immer wieder für Aufregung und Verunsicherung. Doch im Bezirk lassen diese die Autokäufer anscheinend eher kalt. Zwar stieg hier laut Statistik Austria gegenüber dem Vorjahr der Verkauf der Benzinautos und jener der Dieselautos sank, doch im Gespräch mit einzelnen Autohäusern wird deutlich: Die Nachfrage nach Dieselautos ist nichtsdestotrotz gegeben.

Dass Benzinautos gerne gekauft werden, sei aber nicht erst seit den aktuellen Diskussionen der Fall, meint Gernot Wiesinger, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses: „Der Benzinmotor erfreut sich schon seit den letzten Jahren größerer Beliebtheit – vor allem im Kleinwagenbereich.“ Vielfahrer und Lenker größerer Fahrzeuge würden aber nach wie vor zu Dieselmotoren greifen. Verunsicherung bei seinen Kunden würde er nicht spüren: „Verunsichert sind nur die Regierung und die Politiker. Die Leute wissen, was sie wollen und lassen sich nicht beirren“, meint Wiesinger.

Momentan keine Auswirkungen

Ähnlich sieht es Georg Grossauer von Auto-Parisch in Poysdorf: „Die aktuelle Diskussion macht sich im Verkauf nicht wirklich bemerkbar. Die Diskussion um Dieselautos ist aber da, dennoch ist der Rückgang unwesentlich.“ Geschäftsführer Thomas Polke vom gleichnamigen Autohaus bestätigt zwar eine verstärkte Nachfrage nach Benzinern, gesamt gesehen würden sich aber immer noch mehr Dieselautos verkaufen.

„Der Diesel ist für den Endverbraucher nach wie vor wirtschaftlicher“, meint Polke. Auch beim Autohaus des Lagerhauses Weinviertel-Mitte macht sich die Diskussion im Verkauf - aktuell - noch nicht bemerkbar. „Zurzeit werden bei uns noch mehr Diesel- als Benzinautos verkauft“, so Reinhard Stacher. Eine gewisse Verunsicherung sei aber spürbar. Wie sich der Verkauf weiterentwickelt, sei davon abhängig, welche Entscheidungen die Regierung in diesem Bereich noch treffen wird.

Als Alternative für die in Verruf geratenen Dieselmotoren, werden oft Elektroautos ins Spiel gebracht. Die Nachfrage nach der „grünen Alternative“ ist vor allem im Bezirk sehr stark: Mistelbach liegt bei den E-Pkw im österreichischen Spitzenfeld, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Der Bezirk hat mit 3,1% einen zweieinhalb Mal so hohen Anteil von Neuzulassungen wie der Österreich-Schnitt.

E-Auto Verkaufszahlen steigen

Die Verkaufszahlen der E-Autos beim Autohaus Polke bestätigen dies: „Der Verkauf der Elektroautos macht bei uns schon um die 20% aus“, so Thomas Polke. Menschen, die sich vom Dieselmotor abwenden, würden als Alternative nicht vorrangig Benziner, sondern vermehrt Elektroautos kaufen. Etwas schleppender ist der Verkauf im Autohaus Wiesinger: „Elektroautos werden bei uns jedes Jahr mehr gekauft - wenn auch nur auf niedrigem Niveau“, so Gernot Wiesinger.

Ein gesteigertes Interesse und eine große Nachfrage bemerkt auch Georg Grossauer: „Elektroautos verkaufen sich derzeit gut - allerdings eher bei Unternehmen, aufgrund der damit verbundenen Steuervorteile.“ Im Autohaus des Lagerhauses Weinviertel-Mitte hingegen, gibt es kaum bis wenig Nachfrage nach der E-Alternative: „Die Preise für Elektroautos sind derzeit einfach noch zu hoch, das ist oft kaum finanzierbar“, meint Reinhard Stacher. Um den Verkauf von Elektroautos zu erhöhen, bestehe noch viel Handlungsbedarf. „Da muss sich noch sehr viel ändern, da kaum Infrastruktur vorhanden ist.“ Auch in Mistelbach bräuchte es noch mehr E-Tankstellen.“

Verbot für Autos mit Diesel und Benzin?

Dass man in einigen Jahren nicht mehr mit Dieselautos fahren darf oder es ein Fahrverbot für diese Fahrzeuge geben wird, wie oft diskutiert wird, hält Wiesinger für unrealistisch: „Es ist unmöglich, dass es in naher Zukunft keine Dieselautos mehr geben wird – ganz einfach, weil es derzeit keine Alternativen gibt und die Elektromobilität noch nicht ausgereift ist.“ „Die Elektromobilität steckt noch in den Kinderschuhen - da besteht noch viel Handlungsbedarf“, stimmt auch Georg Grossauer zu.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert jedenfalls, dass Österreich so wie Frankreich einen Zeitplan festlegen soll, ab dem keine Neuwagen mehr mit Diesel- und Benzin verkauft werden. Realistisch sei das ab dem Jahr 2030 möglich, sagt der Verkehrsclub.