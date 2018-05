„Mir bereitet die Tätigkeit als Helfer nach 20 Jahren noch immer große Freude“, berichtet Helmut Zagler, Ortsstellenleiterstellvertreter in Kreuzstetten, begeistert. Der Wunsch etwas Gemeinnütziges zu tun führte ihn zum Roten Kreuz.

Auch Elisabeth Friedl, Teamleiterin des Kriseninterventionsteams Mistelbach, ist der Dienst am Nächsten wichtig: „Die Arbeit im Büro ist natürlich sehr wichtig, aber ich bin am liebsten bei den Menschen.“

Der Beitritt des Bezirksstellenleiters und Weinviertel-Bereichskommandanten Clemens Hickl zum Roten Kreuz gestaltete sich dramatisch: „Vor rund 26 Jahren gab es einen großen Zugunfall bei Süßenbrunn, dabei hätte meine Schwester im Zug sein sollen.“ Nach dem Lesen eines Presseartikels über das Unglück ist dann der Kontakt zum Roten Kreuz entstanden und seit dem ist Hickl jeden Tag für die Organisation tätig. „Die Freude an dieser Arbeit ist mit der Zeit aber sogar gewachsen“, betont er. Zagler ist ebenfalls überzeugt: „Die Arbeit als Helfer schafft einen Ausgleich zum Job. Helfen darf man, arbeiten muss man.“

Einzige Anforderung: „Man muss helfen wollen.“

Besonders an der Helfertätigkeit findet Hickl die Tatsache, dass sich diese sehr vielfältig gestaltet. Es gibt Aufgaben im Rettungsdienst, als Funktionär oder auch im Kriseninterventionsteam. Fasziniert ist Hickl vor allem auch von dem Umstand, dass „alle die gleichen Möglichkeiten haben, egal ob jemand Akademiker oder Hilfsarbeiter ist.“ Die einzige Anforderung ist: „Man muss helfen wollen.“

Welche Einsätze blieben den Helfern in Erinnerung? Friedl: „Ich kann mich an einen Einsatz vergangene Weihnachten erinnern: Wir wurden zu einem Patienten gerufen, welcher beim Ankommen einen normalen Eindruck machte, dann aber hatte er einen Kreislaufstillstand. Wir haben sofort den Defi benutzt und er ist gleich wieder zu sich gekommen. Das war sozusagen unser und sein Weihnachtsgeschenk.“ Bei Hickl waren es drei Geburten, welche er miterleben durfte, die ihm besondere Freude bereiteten.

Überhaupt ist er überzeugt: Die positiven Erfahrungen bleiben im Gedächtnis, nicht die belastenden Eindrücke der Einsätze. „Wenn man einmal in der Familie ist, ist man mit dem Helfen infiziert“, scherzt Friedl. Hickl fügt außerdem hinzu, dass die Arbeit als Rotkreuz-Helfer auch das eigene Weltbild verändert. Das erfuhr er zum Beispiel während der Flüchtlingskrise, das Rote Kreuz war auch hier immer bereit zu helfen. Wichtig ist Hickl darüber hinaus, dass es beim Roten Kreuz nicht ums Geld geht: „Wir wollen das Beste für unsere Mitglieder und unsere Patienten.“

Angst oder Bedenken, etwas falsch zu machen, sind für Hickl kein Problem, da er aufgrund der guten Ausbildung genau weiß, was zu tun ist. Auch Helmut Zagler bekräftigt das: „Wenn man immer am Laufenden bleibt, ist Angst kein Problem.“ Eine Herausforderung stellt allerdings die Tatsache dar, dass kein Einsatz gleich ist wie die anderen. In der Krisenintervention kommt laut Friedl noch hinzu, dass „man nicht weiß, mit welchem Mensch man zu tun hat. Denn nicht jeder Satz passt zu jedem Menschen.“