In anderen Bezirken steigt die Kriminalität, im Bezirk Mistelbach stagnieren die Zahlen. Und das trotz Speckgürtels rund um Wien und Nordautobahn.

„Autobahn hin oder her, im Bezirk gelingt es uns, die Kriminalität ziemlich stabil zu halten“, sagt Hannes Jantschy, Kriminalitätsreferent beim Bezirkspolizeikommando: Im mehrjährigen Durchschnitt würden im Bezirk 2.790 Straftaten verübt, in schlechten Jahren würde der 3.000er angekratzt. Warum sind die Zahlen für das erste Halbjahr, immerhin ein Rückgang von 0,4 Prozent angezeigter Straftaten, so positiv?

Dieses Jahr 1.748 Straftaten angezeigt

„2015 war ein Jahr mit mehr Delikten, da kann man im Folgejahr dann leicht glänzen“, sieht Jantschy die Lage realistisch - auch wenn sich der Trend bislang fortsetzt: Mit 22. September waren bei der Polizei 1.748 Straftaten angezeigt, im Jahr davor waren es 1.764 gewesen.

„Und das, obwohl der September kriminaltechnisch ein schlechter Monat ist“, sagt Jantschy: Jetzt beginnt wieder die Zeit der Dämmerungseinbrüche. Außerdem ist eine Kellerbande unterwegs, die reihenweise Fahrräder aus Kellerabteilen stielt.

Mistelbach und Wolkersdorf als Brennpunkte

„Wir haben im Bezirk zwei Brennpunkte: Das sind Mistelbach und Wolkersdorf. An beiden Orten haben wir eine kriminaltechnische Gruppe“, sagt Jantschy: „Das war schon vor dem Autobahnbau so.“

Stichwort Aufklärungsquote: Die lag im ersten Halbjahr 2016 deutlich unter dem Vorjahr: „Wir haben zwei Serien, bei denen wir die Täter noch nicht gefasst haben“, sagt der Kriminalreferent: Zum einen die Keller-Bande und zum anderen brechen Unbekannte reihenweise Zeitungskassen auf. „Da geht´s um Bagatell-Beträge, aber jeder einzelne Einbruch in eine Zeitungskassa ist ein eigenes Delikt“, sagt Jantschy. Wird eine der Serien geklärt, steigt die Aufklärungsquote wieder ruckartig an.

Hannes Jantschy,Kriminalreferent am Bezirkspolizeikommando

Was sind die künftigen Herausforderungen für die Polizei? Zum einen startet mit dem Herbst die Zeit der Dämmerungseinbrüche, hier wird wieder ein Aufklärungsprogramm gefahren werden.

Kriminalreferent Hannes Jantschy warnt vor Internetbetrügern und Dämmerungseinbrechern. | zVg

„Stark im Ansteigen sind die Fälle von Betrugshandlungen im Internet“, sagt der Polizist. Die Fälle sind dabei breit gestreut: Das beginnt bei Bestellbetrügereien, bei denen die bezahlte Ware nur mangelhaft ist oder gar nicht geschickt wird, über die klassische Internet-Abzocke, bei der Menschen aufgefordert werden, Geld zu überweisen, damit sie zu einer größeren Summe Geld kommen, bis hin zu Erpresser-Trojanerviren, bei denen der Computer gesperrt wird und erst nach der Zahlung eines Lösegeldes wieder freigeschalten wird.

„Bei Privatpersonen verlangen sie einige hundert Euro, bei Firmen sind es schon mehrere Tausend“, kennt Jantschy genügend Fälle im Bezirk. Und er rät: „Auf keinen Fall bezahlen, es wird nicht besser, auch wenn man zahlt!“ Denn trotz der geforderten Überweisung bleibt der Computer trotzdem gesperrt und man muss ihn erst neu aufsetzen - und die Daten bleiben verloren. Und der Virus bleibt ohnehin am Computer und könnte jederzeit wieder aktiviert werden. Die Täter dieser Erpressungen werden übrigens kaum geschnappt.