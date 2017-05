„Ihr gehört zu den Besten, ihr seid die Aushängeschilder, die Botschafter der Karriere mit Lehre!“ Wirtschaftskammerobmann Kurt Hackl zeigte sich stolz auf die Leistungen jener Jugendlichen, die im vergangenen Jahr ausgezeichnete Leistungen in ihrer Lehre oder bei der Abschlussprüfung bewiesen hatten. Am 4. Mai ehrte die Wirtschaftskammer diese im Gasthaus Magister in Unterolberndorf.

„Das Bildungssystem in Österreich wird heiß diskutiert. Um einen Bereich beneidet uns die Welt: Die duale Ausbildung der Lehrlinge“, weiß Hackl: „Wir schaffen es jedes Jahr bei den Lehrlings-Europa- und Weltmeisterschaften erste Plätze zu erringen.“

Die besten Lehrlinge:

Manuel Bös (Stützenhofen) Gastronomiefachmannbei Neunläuf, Roland Krammer, Hobersdorf, Bronzenes Lehrlingsabzeichen.

Julia Diem (Loosdorf), Einzelhandelskauffrau bei Harrer KG Mistlebach, Ausbildnerin Karin Harrer, Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung

Michaela Edelmann (Ginzersdorf), Einzelshandelskauffrau bei Billa Wolkesdorf, Ausbildnerin Natascha Frummel, Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung

Mario Eismann (Niederkreuzstetten), Rauchfangkehrer bei Adalbert Svec (Ausbildner), Asparn: 1. Platz beim Bundeslehrlingswettbewerb 2015

Philip Fleck (Groß Schweinbarth) Maler- und Beschichtungstechniker bei Reinhard Novak, Gaweinstal: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Carmen Gröger (Paasdorf), Einzelshandelskauffrau bei Libro Mistelbach, Ausbildnerin Waltraud Hartmann: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Thomas Habitzl (Ernsdorf), Einzelshandelskaufmann bei Fetter Mistelbach, Ausbildnerin Gertrude Reisinger. Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Christoph Hirmer (Neudorf), Einzelshandelskaufmann bei Robert Gloss in Poysdorf: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Manuel Kalser (Schleinbach) Straßenerhaltungsfachmann bei der Straßenmeisterei Wolkersdorf, Ausbildner Josef Siebenhandl: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung

Thomas Kiessling (Mistelbach), Maurer bei Swietelsky Baugesellschaft Mistelbach: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Simone Paltram (Schrattenberg), Einzelshandelskauffrau bei XXXLutz Laa, Ausbildner Maximilian Eichinger: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung

Florian Röhsler (Paasdorf), Landmaschinentechniker bei R.u.G Rieder Kottingneusiedl, Ausbildner Rudolf Rieder: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Sarah Schönhofer (Wien), Einzelshandelskauffrau bei Küchen & Wohnstudio Andreas Kutzer, Obersdorf: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Florian Schuckert (Wildendürnbach), Installations- udn Gebäudetechniker bei Christoph Hauer, Wildendürnbach: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Bianca Silhacek (Laa), Einzelshandelskauffrau bei Hofer Hanfthal: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Claudia Simhofer (Oberwölz), Lebensmitteltechnikerin bei Manner, Obersdorf: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Maximilian Zegler (Hanfthal), Maurer bei Schüller Bau, Stronsdorf, Ausbildner Johannes Schüller: Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.