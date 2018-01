Dichter Schneefall führte am Samstagmorgen zu winterlichen Verhältnissen, was einem Sattelschlepper auf der A5 zum Verhängnis wurde: Das Fahrzeug kam beim Knoten Eibesbrunn von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. In dem schwer beschädigten Anhänger waren zirka 100 Rinderhälften geladen, welche nun im Schnee lagen.

Christoph Stöckl

Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbst verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren Wolkersdorf und Mistelbach rückten zur Bergung des Anhängers und des Zugfahrzeugs an. Anschließend luden zwei Kräne und ein Bagger die Rinderhälften in bereitgestellte Container. Während die Freiwilligen Feuerwehren ihren Einsatz gegen 13.00 Uhr beenden konnten, musste noch das mit ausgetretenem Diesel kontaminierte Erdreich von einem Spezialunternehmen abgetragen werden.