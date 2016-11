„Die Disziplin der Autolenker auf der Nordautobahn ist im Prinzip gegeben. Aber immer wieder stellen wir fest, dass die sehr gut ausgebaute A5 von einigen Lenkern als Rennstrecke verwendet wird“, sagt Josef Hörmann, Chef der Autobahnpolizei in Großkrut, der mit seinem Team für A5, S1 West (bis Süßenbrunn) und B7 zwischen Schrick und Grenze zuständig ist.

Fahrer mit 237 km/h unterwegs

Der schnellste gemessene Autofahrer war mit 237 km/h bei erlaubten 130 km/h unterwegs: „Er wurde angezeigt, sein Führerschein wurde abgenommen“, bilanziert Hörmann. Insgesamt gab es 2015 knapp 20.000 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der A5, im heurigen Jahr dürften die Zahlen ähnlich sein. „Klar gibt es auch immer wieder Beschwerden, dass sich Fahrzeuglenker ungerechtfertigt „beamtshandelt“ fühlen. Diese halten sich aber in Grenzen“, sagt Hörmann.

Josef Hörmann, Chef der A5-Autobahnpolizei

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Unfälle auf der A5: „Seit Eröffnung der Autobahn hatten wir zwei Verkehrstote“, weiß man bei der Polizei um die Sicherheit auf der gut ausgebauten Straße. Davor - auf der alten B7 - war der Blutzoll weit höher.

Die Autobahnpolizei Großkrut wurde am 1. Oktober 2009 im Gebäude der ehemaligen Grenzpolizeiinspektion installiert. Dieses Gebäude war schon 2002 als späterer Stützpunkt für die Autobahnpolizei geplant gewesen. Derzeit verrichten 39 Beamte hier ihren Dienst, 23 davon in Uniform.

Polizei rund um die Uhr unterwegs

Die Zivilen sind im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen in ganz Niederösterreich unterwegs. Der Autobahnpolizei stehen drei Streifenwagen mit Blaulicht, ein Kontrollbus und ein Motorrad zur Verfügung. Die zivilen Beamten haben ebenfalls drei Fahrzeuge. Und gemeinsam mit der Nachbardienststelle steht auch noch ein Radarfahrzeug zur Verfügung. „Rund um die Uhr sind immer mindestens zwei Streifen in Uniform und eine in Zivil unterwegs“, sagt Hörmann.

Mit dem Autobahnweiterbau bis Poysbrunn, der Ende 2017 fertiggestellt werden soll, wird auch ein neuer Verkehrskontrollplatz bei Schrick errichtet. Ab Mitte 2018 wird deshalb auch die Autobahnpolizei personell mit sechs zusätzlichen Polizisten aufgestockt werden. Durch den Kontrollplatz werden alle Lkws durchgeschleust und durchleuchtet werden.