„Jetzt holen sie uns nur noch für die Einsätze, bei denen die Feuerwehr kein Geld mehr verdient!“ Der Haussegen bei den Feuerwehren entlang der Nordautobahn hängt schief, seit das Landeskommando in Absprache mit dem Bezirk den Alarmplan für die gesamte A 5 erstellt bzw. adaptiert hatte.

Denn plötzlich werden Feuerwehren, die im Bereich von Seyring bis Schrick selbstverständlicherweise zu allen Einsätzen ausgefahren sind, nicht mehr zu reinen Bergeeinsätzen gerufen. Die sind es aber, die den FFs dank der Versicherungszahlungen finanzielle Mittel zum Ankauf teurer Ausrüstung ermöglichen – und so den Gemeinden Geld sparen helfen.

„Das heißt nicht, dass die Feuerwehren, die jetzt nicht mehr gerufen werden, schlecht gearbeitet hätten. Die haben gute Arbeit gemacht!“Reinhard Steyrer, Bezirks-FF-Kommandant

Seit der Autobahneröffnung war es so, dass die Wehren entlang der Autobahn auch für ihren Abschnitt von einer Autobahnauffahrt bis zur nächsten zuständig waren. „Autobahn-FFs“ waren Seyring, Wolkersdorf, Hochleithen, Gaweinstal und Schrick. In der Erstfassung des neuen Alarmplanes fehlten plötzlich Wolkersdorf, Hochleithen und Schrick. Nur der massive Protest von Abschnitts- und Wolkersdorf-Kommandant Christian Weber soll verhindert haben, dass die Wolkersdorfer nicht mehr alarmiert werden. Die weiteren Proteste blieben allerdings erfolglos.

"Wir stehen vierzehn Tage vor der Autobahneröffnung und keiner weiß, was zu tun ist.“Wilfersdorfs Kommandant Christian Gail

Hochleithen und Schrick werden nur noch zu Brand- und Menschenrettungseinsätzen gerufen. „Das bedeutet eine Gefährdung für meine Feuerwehrleute“, sagt Hochleithens FF-Kommandant Rudolf Weigl:

Denn wenn die Wehr nur zu einer Handvoll Einsätzen auf die A 5 ausrückt, dann hat die Mannschaft auch nicht die Routine im Einsatz auf der stark befahrenen Straße. Und das sei ein Gefahrenrisiko. Derzeit fährt Hochleithen rund 30 Mal auf die Autobahn auf, ab dem neuen Alarmplan wird sich die Zahl der Einsätze drastisch senken. „Die Einsätze und das Retten von Menschen waren auch eine Motivation für die Mannschaft, aber das bedenken die ja nicht!“, kritisiert der Kommandant. Warum die Änderung notwendig ist, versteht Weigl übrigens nicht: „Es gab bisher keine Probleme im Einsatz, hat immer alles gepasst!“

Wenig Freude mit dem neuen Alarmplan, der vorsieht, dass nur noch vom Land geförderte Fahrzeuge zu reinen Bergeeinsätzen ausfahren, hat auch Wilfersdorfs Kommandant Christian Gail: „Ich verstehe den ganzen Alarmplan nicht. Wir stehen vierzehn Tage vor der Autobahneröffnung und keiner weiß, was zu tun ist.“ Die Informationen kamen spät, mit den Wehren wurde der Plan überhaupt nicht diskutiert.

Warum die Änderungen? „Beim Erstellen des Alarmplanes haben wir gesehen, dass wir im Süden anders alarmieren als im Norden“, sagt Bezirks-FF-Kommandant Reinhard Steyrer: „Zu Bergeeinsätzen auf der Autobahn fahren laut Landesrichtlinien nur vom Land geförderte Fahrzeuge auf.“ Wo die herkämen und wie schnell sie am Einsatzort sein können, sei eher irrelevant, die Schnelligkeit zähle nur bei Menschenrettung. „Das heißt nicht, dass die Feuerwehren, die jetzt nicht mehr gerufen werden, schlecht gearbeitet hätten“, stellt Steyrer klar: „Die haben gute Arbeit gemacht. Meines Wissens gab es da nie Schwierigkeiten.“

Steyrer: "Müssen uns an Landesverordnung halten"

Mit Protest aus manchen Wehren hat Steyrer gerechnet, er verweist allerdings darauf, dass der eigentlich beim Land eingereichte Alarmplan anders ausgesehen habe, die wesentlichen Änderungen seien dann von Tulln gekommen: „Da müssen wir uns an die Landesverordnung halten“, sagt Steyrer: „Aber eines ist klar: Mit einer Abschleppachse kann keine Wehr auf die Autobahn auffahren!“

„Retten, löschen, bergen, schützen – bereits aus dem Leitspruch der Feuerwehren lassen sich die Einsatzprioritäten unserer Organisation ablesen“, stellt Franz Resperger vom Landes-FF-Kommando klar: „Von diesen ist man auch bei der Evaluierung des Autobahnalarmplanes keinen Millimeter abgewichen. Soll heißen, unser Hauptaugenmerk gilt in erster Linie der Menschenrettung und der Brandbekämpfung. Und das mit so raschen und kurzen Anfahrtszeiten wie möglich und mit den dazu erforderlichen Einsatzgeräten.“ Dies gelte für alle Autobahnen in Niederösterreich.

Resperger: "Änderung lediglich bei Fahrzeugbergungen"

Die Kritik, dass einzelne Feuerwehren im neuen Alarmplan angeblich nicht mehr berücksichtigt wurden, stimme nicht: „Nach wie vor rücken diese Feuerwehren selbstverständlich bei Ereignissen mit Menschenrettung oder Brandeinsätzen auf die Autobahn aus“, so Resperger. Dafür hätten sie die erforderlichen Einsatzgeräte. Eine Änderung des Alarmplanes wurde lediglich beim Einsatzbild „Fahrzeugbergung“ vorgenommen. „Da aus finanziellen Überlegungen nicht jede Autobahn-FF mit einem Schwerfahrzeug mit Ladekran ausgerüstet werden kann (Kostenpunkt 300.000 bis 350.000 Euro), bedient man sich nur jener, die über ein solches Bergefahrzeug verfügen“, sagt Resperger.