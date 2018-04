„Manche haben eine richtige Schadenfreude, da gehts nicht mehr um die Sache selbst.“ Seit etwas mehr als 100 Tagen ist die türkis-blaue Regierung im Amt und SPÖ-Nationalrätin Melanie Erasim ortet eine Verschärfung des Klimas zwischen Regierungsparteien und Opposition.

"Klima geringschätzig geworden"

„Das Klima ist sehr geringschätzig geworden. Bei Debatten heizt sich die Stimmung auf, FPÖ-Mandatare fallen da mit despektierlichen Meldungen auf, die dem Niveau im Hohen Haus nicht dienlich sind“, findet Erasim. Andere Meinungen würden da nicht als solches betrachtet, sondern die Andersmeinenden als dumm hingestellt. Und das Nationalratspräsidium täte nichts dagegen, klagt Erasim.

Die Rabensburgerin sitzt zwar erst seit 9. November 2017 im Nationalrat, hat aber die zehn Jahre davor als parlamentarische Mitarbeiterin Klima und Arbeit im Parlament kennengelernt.

Wie verhält sich die ÖVP gegenüber ihrem ehemaligen Regierungspartner? Bei denen treten die Unterschiede hauptsächlich mit den jetzt eingeschlagenen rechten Politikus aus: „Die Qualität der handelnden Personen ist nicht gerade besser geworden“, findet die Neo-Nationalrätin: „Gerade bei Quereinsteigern merkt man, dass nicht jeder ein guter Politiker ist, nur weil er bekannt ist.“

„Gerade bei Quereinsteigern merkt man, dass nicht jeder ein guter Politiker ist, nur weil er bekannt ist!“Melanie Erasim, SPÖ-Nationalrätin

Wie tut sich die SPÖ mit der neuen Rolle als Oppositionspartei? „Ich glaube, dass es manchen sogar unangenehm ist, wie gut wir uns in diese Rolle einfinden“, sagt Erasim. Und so neu sei diese ja auch nicht: Immerhin habe die SPÖ von 2000 bis 2006 Oppositionserfahrung sammeln können und sei nicht seit 1983 durchgehend in der Regierung, wie die ÖVP.

Die guten Umfragewerte für die Politik der Regierung glaubt die Rote nicht: „Die spiegeln nicht wider, was ich im politischen Alltag miterlebe“, sagt Erasim.