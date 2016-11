Die Wahlkampfmaschinerie läuft wieder an. Zum dritten – und hoffentlich letzten – Mal in diesem Jahr werden die Österreicher am 4. Dezember aufgerufen, zur Wahlurne zu schreiten.

Die Bezirksparteien der Präsidentschaftskandidaten wollen sich auf die Mobilisierung der Wählerschaft konzentrieren. Die Menschen zu motivieren, wieder wählen zu gehen, halten alle für die große Herausforderung dieses Wahlgangs. Die Grünen werden dabei von vielen Ortsstellen der SPÖ unterstützt. Seitens der ÖVP heißt es, einzelne Parteimitglieder würden sich für Alexander Van der Bellen oder Norbert Hofer engagieren.

„Nicht nur einmal habe ich gehört: Das ist ein Kasperltheater!“

Bezirkssprecher der Grünen, Christian Schrefel, über die Stimmung in der Bevölkerung

FPÖ-Bezirksparteichef Michael Bernard setzt auf Altbewährtes: „Die Leute schätzen unsere Stammtischqualität. Das ist unsere Stärke.“ Die Ortsgruppen der FPÖ werden Hausbesuche machen und sich um das Plakatieren kümmern. Besonders freut sich Bernard über das Engagement der Bezirksjugend seiner Partei.

„Der RFJ plant eine große Verteilaktion an einem der kommenden Wochenenden“, erklärt Bernard. Es werde auch viele Infostände mit Kaffee und Kuchen geben, etwa bei Adventmärkten. Laut dem Bezirksparteichef ist Fingerspitzengefühl gefragt: „Die Leute können das Thema Wahl nicht mehr hören.“

Schrefel: "Die Sache ruhig angehen"

Auch der Bezirkssprecher der Grünen, Christian Schrefel, sieht das so: „Man muss die Sache ruhig angehen. Nicht nur einmal habe ich gehört: Das ist ein Kasperltheater.“ Man werde von vielen Ortsgruppen der SPÖ, die klassische Wahlkampfaufgaben durchführen, unterstützt. In der Endphase werde es auch Aktionen auf Bahnhöfen geben. Er will auch verstärkt auf Social-Media-Kanäle wie Facebook setzen. Schrefel hebt die parteiübergreifende Zusammenarbeit hervor: „Ich bin froh, dass sich einige Schwarze und Rote deklariert haben.“

So auch die Bezirksvorsitzende der SPÖ, Melanie Erasim: „Ich werde Alexander Van der Bellen wählen.“ Bezirksweit gäbe es aber kein Diktat. Es werde den Ortsstellen der SPÖ überlassen, was sie machen. Ähnlich handhabt das die ÖVP. Bezirkschef Karl Wilfing: „Jeder kann für sich selbst entscheiden.“ Ihm sei nicht bekannt, dass ganze Ortsstellen Kandidaten unterstützen. „Aber einzelne Parteimitglieder schon.“

Diskussion um Wahlkommissionen

Diskussionen gab’s auch rund um die Wahlkommissionen. ÖVP und SPÖ stellen die meisten Wahlbeisitzer. Bei der letzten Wahl sollen sich die Freiheitlichen fleißig dafür angemeldet haben – sind dann aber vielerorts nicht erschienen. Auch grüne Beisitzer waren dünn gesät. Aber eher mangels Personal.

Trotzdem inszenierten sich die Blauen gekonnt als Wahrer der Demokratie und fochten die Wahl wegen Unregelmäßigkeiten an. Hinzu kommt, dass keine der beiden Parteien einen Kandidaten stellt. Einige Parteifunktionäre kündigten nun an, nicht an den Wahlkommissionen dieser Wahl teilzunehmen. Die Bezirksparteichefs negierten aber mögliche Probleme. Wilfing: „Natürlich waren manche verärgert. Es wird spannend, ob Freiheitliche und Grüne diesmal kommen.“ Erasim: „Die Blauen sind nirgends gesessen. Ich hoffe, sie erfüllen diesmal ihre Pflicht!“

Bernard: "Beschmieren unserer Plakate allgegenwärtig"

Wilfing denkt, Grüne und FPÖ werden den Wahlkampf kurz halten. „Vor allem hoffe ich, er wird fair“, ergänzt er. Erasim dazu: „Wahlkämpfe bringen nicht immer das Beste in den Menschen hervor. Die Wahlthemen haben sich verschärft, siehe Flüchtlingskrise.“

Einen schmutzigen Wahlkampf wie bei den Amerikanern erwartet sich aber keiner. Der Vandalismus stößt Bernard sauer auf: „Das Beschmieren unserer Plakate ist auch diesmal wieder allgegenwärtig. Zwei Tage nach dem Aufstellen sind sie schon verunstaltet.“ Die Grünen wollen sich auf keine Schlammschlacht einlassen. Schrefel: „Wenn die FPÖ in diese Richtung geht, ist das nur von Nachteil für sie.“