Strecke bei Hase und Fasan ist nur noch rund ein Fünftel so groß wie vor zehn Jahren, das Rebhuhn kaum noch existent.

Mit einem Dankgottesdienst, zelebriert von Bruno Layr, sagten die Jäger des Bezirkes Mistelbach vor dem Bezirksjägertag Danke für ein unfallfreies Arbeitsjahr in der Natur.

Die jagdliche Bilanz? Bezirksjägermeister Gottfried Klinghofer zeigte auf, dass das Niederwild der große Verlierer der Entwicklung ist: „45.000 Feldhasen und 24.000 Fasane in ganz Niederösterreich sind eine Strecke, die es annähernd 2007 alleine im Bezirk Mistelbach gab“, stellte Klinghofer fest. Das Rebhuhn ist mit 759 Stück in Niederösterreich eigentlich nicht mehr vertreten.

Der Bezirk Mistelbach folgt mit einer Strecke von 9.451 Feldhasen und 5.358 Fasanen diesem Trend.

„Die enge Verbundenheit von Landwirtschaft und Jagd, wie hier im Weinviertel ist ein enormer Vorteil“, hob Wildbiologe Torsten Hamberger hervor, der im Fachvortrag aufzeigte, wie das Rebhuhn in seiner Population wieder gestärkt werden kann. „Richtig angelegte Biotope, die Fütterung, aber auch die Raubwildregulierung sind Faktoren, wobei die Biotope der Superjoker zur Förderung des Rebhuhnes sind“, zählte Hamberger auf, der europaweit Forschungen in diesem Bereich leitet.

Poysdorfs Bürgermeister Thomas Grießl betonte, dass die Jagd und die Landwirtschaft im Weinviertel eng miteinander verbunden seien: „Die Jäger leisten einen wertvollen Beitrag, um die Kulturlandschaft zu erhalten, die von der Bevölkerung aber auch den Gästen so geschätzt wird.“ Für Landtagsabgeordneten Manfred Schulz ist Tier- und Naturschutz untrennbar, denn Fische und Fischotter, aber auch Bäume und Biber sind gleich wichtig. Und eine Umfrage zeige, dass 70 Prozent der Menschen die Arbeit der Jäger für sehr wertvoll halten.

Ein Danke sagte Gottfried Klinghofer allen Funktionären, die ehrenamtlich Jungjäger ausbilden, Öffentlichkeitsarbeit betreiben, sich um das Übungsschießen kümmern, Jagdhornbläsertreffen organisieren oder sich um die Ausbildung der Hunde kümmern.

Ehrungen