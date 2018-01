Leichtigkeit und Vergnügen ist die Botschaft des alljährlichen Vor-Silvester-Konzertes der Big Band der Stadtkapelle Laa beim traditionellen „Konzert im Heim“.

Franz Hiesberger hatte für den Abend wieder entspannte Swing-Nummern wie „Saving all my love for you“, fröhliche Jazz-Standards wie „Sweet Georgia Brown“ und schwungvolle Filmmusik, beispielsweise von der Serie „Two and a half men“, ausgesucht.

Wie stets gab es zum Programm der Big Band einen Stargast, der ausgezeichnet zum fröhlichen Abend passte: Die gut aufgelegte Jazzsängerin Boglarka Babiczki zeigte trotz feiner Mädchenstimme ordentliche Stimmgewalt bei „Son of a preacher man“ und beim funkigen „Diggin on James Brown“ und dem Klassiker „It´s oh so quiet“ wies sie mit Verve und Humor sogar das spielfreudige Orchester in seine Schranken.

Diesmal hatte die Big Band sogar einen zweiten Stargast aufgeboten: Bezirkspolizeikommandant Florian Ladengruber, selbst Hobby-Schlagzeuger, machte ein lang gegebenes Versprechen wahr und spielte ein Stück als Drummer mit.