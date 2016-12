Er dankte allen Kulturvermittlern, Kellergassenführern und Traktorfahrern aber auch dem Vino Versum Team unter der Führung von Andrea Dankelmaier für die ausgezeichnete Arbeit in der Saison 2016.

Wolfgang Rieder, der Obmann des Tourismusvereines, dankte allen ehrenamtlichen Helfern für das große Engagement. „Ihr seid die Visitenkarte Poysdorfs“, hob Wolfgang Rieder hervor.

Andrea Dankelmaier gab auch eine Vorschau auf 2016, die wieder mit der Ferienmesse in Wien startet. Am 9. April wird die Sonderausstellung Keller Kultur Erbe in der Vino Versum Wein- und Traubenwelt eröffnet. Zum Fünf Jahresjubiläum gibt es heuer Ende Juni einen zweitägigen Weinviertler Kirtag und an den Tagen davor das Internationale Marillensymposium in Poysdorf. Auch das Winzerfest feiert 2017 sein 60. Jähriges Jubiläum. Ein großes Lob gab es auch beim Mystery Check der Top Ausflugsziele. Mit 94 Prozent wurde ein hoher Qualitätsstandard erreicht, betonte Andrea Dankelmaier.