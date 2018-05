Einen Riesenandrang erfuhr die 850-Jahres-Feier am Wochenende. Veranstaltungskoordinator Martin Wannemacher war froh über den guten Besuch und kann stolz auf die Leistung seines Teams sein. Das bekräftigte auch Bürgermeister Josef Summer (ÖVP): „Möglich wurde diese erfolgreiche Jubiläumsveranstaltung vor allem durch das Engagement der Gemeindebürger.“

Zu Gast war bei der außergewöhnlichen Veranstaltung auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, welche auch der Feuerwehrjugend zum 25-jährigen Bestehen gratulierte. Im Interview mit Radio NÖ-Moderatorin Nadja Mader hob Mikl-Leitner außerdem die Innovationskraft der Gemeinde hervor: „In den letzten Jahrzehnten hat es Bockfließ geschafft, sich zu einer modernen und innovativen Gemeinde zu entwickeln. Bockfließ ist in vielen Bereichen ein Vorreiter.“ Ein Beispiel dafür ist das nunmehr 25 Jahre alte Fernwärme-Heizwerk. Auch Kurt Hackl besuchte am Nachmittag die Festivitäten und gratulierte Martin Wannemacher.

Die Gäste wurden mit einem abwechslungsreichen Programm unterhalten, so sorgte die Musikkapelle Bisamberg für ein Konzert, das viele zum Aufstehen animierte. Gut gelaunt war dabei vor allem auch Kapellmeister Roman Kyncl, der sich immer wieder mit humorvollen Aussagen an das Publikum richtete. In Anbetracht des heißen Wetters appellierte er an die Zuschauer: „Alle mitklatschen, dann wird’s kühler, wenn der Wind geht!“ Neben Musik war aber auch für erstklassige Getränke gesorgt, denn die Winzer der Ortschaft präsentierten ihre Jubiläumsweine.

Danach ging es weiter mit den „Bockfließer Schmankerln“, wobei die neue Bockfließer Tracht präsentiert wurde. Als auch dieser Programmpunkt abgeschlossen war, wurde einfach weiter gefeiert. Ein 850-jähriges Jubiläum findet schließlich nicht alle Tage statt.