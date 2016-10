Bange Minuten bei einem Wohnhausbrand in der Alhofstraße am 20. Oktober: In den Wirren des Einsatzes konnte eine Mutter ihren kleinen Sohn nicht mehr finden, die Suchaktion wurde zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei. Über 100 Personen waren in der Althofstraße im Einsatz.

Über Fenster geborgen

Als die Feuerwehren beim Brandobjekt anrückten, sahen sie schon den dichten Rauch, der aus Garage und Wohnhaus drang. Mit schwerem Atemschutz ging es zur Brandbekämpfung.

Dabei entdeckten die Feuerwehrmänner eine Person an einem Küchenfenster. „Sie war ansprechbar, aber nicht in der Lage, das Haus zu verlassen“, sagt ein FF-Mann. Über das Fenster musste sie geborgen werden. Das Glück der eingeschlossenen Person: Alle Türen waren zu, als sie dem Notarzt übergeben wurde, brachte der sie nach einen kurzen Check ins Krankenhaus.

Bei Tankstelle gefunden

FF Bockfließ

Dann die panische Nachricht einer jungen Mutter: Sie konnte ihr Kind nicht mehr finden. Sofort entschieden sich die Einsatzkräfte, eine große Suchaktion zu starten: Einerseits wurde das gesamte Wohnhaus mit mehreren Atemschutztrupps durchsucht, andererseits durchkämmte eine Menschenkette ein angrenzendes Waldstück.

Mit Fahrzeugen und zu Fuß wurde die nähere Umgebung abgesucht. Nach Absprache mit der Polizei alarmierte die Einsatzleitung einen Hubschrauber und forderte einen Suchhund an. Doch kurz darauf kam die erlösende Meldung: Das Kleinkind konnte bei einer nahegelegenen Tankstelle gefunden werden. „Der Bub war scheinbar unter Schock vom Ort des Geschehens davongelaufen. Er wurde von den Rettungssanitätern untersucht und dann der Mutter übergeben“, sagt ein Feuerwehrmann. Die angeforderten Kräfte wurden zurückbeordert.

Der Einsatz dauerte über zwei Stunden. Vor Ort waren die Polizei, die Rettung mit Rettungswagen und Notarztwagen sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Großengersdorf, Auersthal, Deutsch Wagram, Gaweinstal und Bockfließ.