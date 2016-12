Lediglich in einer Gemeinde (Falkenstein) konnte die FPÖ den Stimmanteil ausbauen, überall sonst setzte es Minus zwei bis 10 Prozent.

Und: Die Blauen verloren die Mehrheit in etlichen Gemeinden: Hatte Van der Bellen nach der ersten Stichwahl lediglich in Wolkersdorf und Falkenstein die Mehrheit, in Pillichsdorf stand es unentschieden, so drehten die Grünen am Wahlabend fünf weitere Gemeinden: Ulrichskirchen-Schleinbach, Kreuzstetten, Kreuttal, Bockfließ und Fallbach wählten mehrheitlich VdB.

Woran lags? Die Höhere Wahlbeteigung habe Van der Bellen genutzt, glaubt FPÖ-Bezirksobmann Michael Bernard. Hofer habe einen sehr guten Wahlkampf geführt, daran könne es nicht liegen. Für Grüne-Chef Christian Schrefel hat Van der Bellen durch seine europabefürwortende Art gepunktet: „In den Grenzgemeinden weiß man, was Abschottung bedeutet. Die Gemeinden lagen Jahrzehntelang am Eisernen Vorhang, das wollten sie nicht noch einmal erleben!“

